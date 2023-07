Nebezpečné nápoje, které vás v horku můžou i zabít. Pijete je?

Tropické teploty lákají k vodě a mírnějšímu režimu. Na co byste ale rozhodně měli dbát, je dostatečný pitný režim. Otázka denního příjmu tekutin není jednoduchá a poptávka organismu po tekutinách se úměrně s rostoucími teplotami zvyšuje. Jaké nápoje jsou vhodné a kterým se raději vyhnout? Některé mohou být dokonce životu nebezpečné. Pojďte se s námi podívat na to, jak správně dodržovat pitný režim.

Otázka ohledně pitného režimu není jen kolik, ale také co. Spousta lidí se domnívá, že je vlastně jedno, co pijí, hlavně, že nějakým způsobem tekutiny přijímají. Opak je ale pravdou. Při nevhodné volbě nápojů můžete nevědomky zapracovat na odvodnění organismu, což je v parných letních dnech velmi nebezpečné. Co tedy pít, abyste dodali tělu vše, co potřebuje?

Obligátní otázka

S tropickými teplotami se vždy objeví otázka, kolik je potřeba denně tekutin vypít. Odpověď není zcela jednoznačná a záleží na mnoha faktorech. Obecně však platí, že v ideálních podmínkách by měl dospělý člověk vypít zhruba 35 mililitrů tekutin na jeden kilogram své tělesné hmotnosti. Jakmile ale jdete ven na sluníčko, zahájíte vyšší tělesnou aktivitu, nebo jdete do bazénu, je potřeba příjem tekutin navýšit. Navíc je mnohem lepší usrkávat pití během celého dne, ne nárazově vypít třeba dvě plné sklenice najednou. Oříškem se v poslední době také stává druh nápojů, které v létě lidé pijí. Ne všechny jsou totiž zcela vhodné.

Velké NE!

Speciální skupinu nápojů, které mají červenou, jsou energetické nápoje. I když jejich obliba roste hlavně mezi mladými lidmi, rozhodně do zdravého pitného režimu nepatří. Nejen, že jsou plné cukru a už ze své podstaty obsahují velké množství kofeinu a dalších látek, ale mohou způsobovat vážné zdravotní potíže.

Jak obstály energetické nápoje v testu, se podívejte na videu:

Poslední vědecké studie varují, že energetické nápoje mohou způsobovat insomnii, prohlubovat deprese a negativně ovlivňovat kardiovaskulární systém. Pokud si koupíte energetický nápoj jednorázově, na dlouhé cestě na dovolenou, zřejmě se vám nic nestane. Pravidelné pití, zejména u mladistvých, ale neblahé následky mít může.

Jedno pivo za druhým v parných dnech žízeň překvapivě nezažene a organismu potřebnou hydrataci nezajistí. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Alkohol s opatrností

Velký vykřičník patří i alkoholu. Při tropických teplotách se jeho účinky znásobí. I jedno pivo pocítíte, lidově řečeno, v nohách mnohem více než kdy jindy. Navíc je to nápoj, který odvádí z organismu vodu a minerální látky. Takže obecné řeči o přírodním „ionťáku“ rozhodně neposlouchejte. Pokud je chuť na vychlazené pivo, dejte si jej raději večer, když teploty klesnou a doplňte jej čistou vodou. Ostatně to platí i u ostatních alkoholických nápojů. Pokud nedoplníte alkohol vodou, můžete své tělo i přes příjem tekutin dostat až do iontové disbalance, hrozí svalové křeče a v krajním případě i ohrožení na životě.

Káva a čaj

Vyvarovat byste se měli také nadměrné konzumaci kávy a černého čaje. Obojí má na organismus diuretický účinek. Jestliže toužíte po obědě po kávičce se zákuskem, nezapomeňte kávu zapít vodou. Čaj, které jsou děti mnohdy zvyklé pít během dne, vyměňte za ovocný nebo nesladkou domácí limonádu. Zejména u dětí a starších lidí se může dehydratace stát velmi nebezpečnou.

Domácí limonáda je správnou volbou. Když ji příliš nebudete sladit, je to jedna z nejzdravějších variant. Zdroj: Hrustiashka / Shutterstock.com

Co pít?

Ideální je čistá voda. Pokud vám nechutná samotná kohoutková, zkuste si ji vylepšit. Skvěle v ní chutná okurka v kombinaci s citronem. Kápněte do ní malé množství šťávy nebo použijte drobné ovoce, které právě sklízíte z vaší zahrady. Vezměte jahody, nakrájejte je na kostky, několik jich trochu pomačkejte a zalijte vodou. Jednoduchá domácí limonáda je na světě. Nakombinovat můžete i bylinky a ovoce. Máta, meduňka nebo třeba tymián s citrusy jsou naprosto lahodnou kombinací. Zařadit občasně můžete i minerálky. Zvlášť, pokud se hodně potíte - po túře nebo sportovním výkonu díky nim doplníte minerály. Vhodné mohou být i iontové nápoje. Berte je ale jako jednorázové pomocníky a ani s minerálkami to nepřehánějte. Pozor si dejte i na příliš ledovou vodu. Ta, v kombinaci s přehřátým organismem, může vyvolat průjmy.

