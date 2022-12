5 běžných českých potravin, které vás mohou i zabít. Jíte je?

Existují potraviny, které nám mohou uškodit. Nečekejte žádné extra zajímavé kousky, protože nám mohou přitížit naprosto běžné věci. Dávejte si na ně dobrý pozor!

Možná by vás u zeleniny, jako je třeba cuketa, nenapadlo, že by mohla ohrozit vaše zdraví. Ale ano, je tomu tak. Máme pro vás pět zcela obyčejných a v české kuchyni běžně využívaných potravin, na které byste si měli dát pozor! Jaké to jsou?

Cuketa

Češi cuketu milují, možná i proto si ji na zahradě, ale i na balkonech v kontejneru pěstují. Cuketa se dá „ukrýt“ do vynikajících jídel, jak slaných, tak sladkých a její zdravotní benefity také nejsou k zahození. Aby nám ale ty kladné zdravotní účinky přinášela, musíme jí správně používat. Jestliže tomu bude naopak, koledujeme si naopak o zdravotní problém, který může v extrémním případě končit i smrtí.

Při pěstování cukety totiž může dojít ke vzniku kukurbitacinu, což je toxin, který může způsobit otravu. Proč rostlina vůbec tento toxin obsahuje? Chrání se tak před býložravci, neboť hořká chuť je pro ně odpudivá (proto si všimněte, že listy a stopky ožrané nebývají - tam bývá koncentrace této látky nejvyšší).

Chilli papričky

Chilli papričky se řadí mezi velmi významné plodiny, které nám přinášejí spoustu pozitivních zdravotních účinků. A jak to tak bývá, je tam to ALE. Papričky mohou léčit, ale i zabít. V léčení jsou vynikající pomocník a do budoucna se věří, že se budou podílet i na léčení rakoviny. Na světě existují různě silné papričky, jestliže to přeženete, budete rádi „pouze“ za poleptání sliznice. Ovšem u někoho, kdo by měl na kapsaicin, který papričky obsahují, alergickou reakci, mohou být následky konzumace chilli papriček i fatální.

V cuketě se může nakumulovat kukurbitacin, který vám může zadělat na silnou otravu. Zdroj: Shutterstock

Špenát

Milovaný i nenáviděný, to je špenát. Zelená kejda ve školních jídelnách odpuzovala nejednoho žáka. Častokrát jsme slýchali, že pokud budeme jíst špenát, budeme silní jak Pepek námořník, se kterým si ho spousta lidí dodnes spojuje. Ano, špenát je zdravý, ale neoplývá takovým obrovským množstvím železa, jak se kdysi předpokládalo. Což ani tak nevadí, vyrovná to vysokým obsahem dalších vitamínů a minerálů.

V roce 2006 se v amerických státech objevilo onemocnění spojované s bakterií E. coli a vinu za to s největší pravděpodobností nese právě špenát, ve kterém bakterie ulpěla. V dnešní době by se to již stát nemělo, kontrola je zpřísněna.

Pozor byste si měli dát i na opakované ohřívání špenátu, jelikož špenát obsahuje dusičnany a ty se teplem mohou přeměnit na zdraví škodlivé dusitany.

Hrášek

Opět tu máme smutný případ z Ameriky, kde se otrávilo domácím zavařeným hráškem dvanáct lidí, kteří poté v následujících dnech zemřeli. Co bylo příčinou? Botulismus. Hrášek byl infikován botulotoxinem, po jehož pozření se vyskytne zvracení, průjem nebo naopak zácpa, postupně ale dochází k nervovým poruchám – obrna postupně ochromí krční svaly, končetiny, poté dochází k postižení dechového centra i srdeční činnosti. Může nás opět uklidnit fakt, že se tento případ stal ve 40. letech minulého století a dnešní doba si žádá u zakoupených konzerv mnohé kontroly. U domácí přípravy však ještě nějaké riziko zůstává.

Zelené brambory jsou jedovaté. Solanin se ve zvýšené míře vyskytuje v nazelenalé slupce bramborových hlíz i v klíčcích. Zdroj: Shutterstock

Brambory

Češi jsou vášnivými konzumenty brambor na všechny způsoby a většina z nás dobře ví, jak s nimi zacházet, abychom se nemuseli potýkat se zdravotními obtížemi. V naklíčených či v zelených hlízách se shromažďuje velké množství solaninu, který otravu způsobuje. V posledních 50 letech ale nebyla hlášena žádná otrava s následkem smrti, neboť o tomto faktu ví každý, kdo má s hlízami brambor co dočinění.

