7 potravin, které nesmíte jíst po padesátce. Netušíte, jak jsou nebezpečné

Říká se, že věk je jenom číslo. Tak úplně to neplatí v případě fungování našeho těla. Důležité je například to, co jíte. Co byste měli ve středním a pokročilejším věku z jídelníčku vypustit?

Kdepak, věk nezastavíte. A ačkoliv se o sebe příkladně staráte, čas je znát. Možná ne tak na první pohled, ale pravdou je, že tělo je křehčí, kosti slábnou, svalstvo ochabuje a tuku přibývá. Když se k tomu ještě přidají hormonální změny, vypadávání vlasů a pomalejší metabolismus, není skoro o co stát. Jenže padesátka je prostě mezník, který každý musí překonat. Podle odborníků je v tomhle věku zásadní změnit jídelníček. Co byste z něj měli vypustit? Ve videu na YouTube na kanálu Live Healthy Over 50 najdete potraviny, které byste měli vyškrtnout z jídelníčku: Ochucené limonády Jsou sladké, chutné a osvěžující. Bohužel, drinky jako cola nebo oranžové limonády bsahují velké množství cukru. Pokud tělo na něj „namlsáte“, riskujete, že se u vás dříve nebo později objeví cukrovka nebo jiné vážné nemoci. Sladké limonády zároveň obsahují kyselinu fosforečnou, která se používá v potravinářském průmyslu jako ochucovadlo k okyselení colových nápojů. Problém je, že tenhle přídavek snižuje hustotu kostí a ty se pak stávají křehčími. A pozor, to není všechno! Pokud byste pili limonády častěji, hrozí vám ukládání vápníku ve tkáních a orgánech. V praxi to pak znamená další prolémy se srdcem a ledvinami. Co místo toho: Místo sladkých limonád si dopřejte vodu s citronem. Je osvěžující a přinese tělu spoustu vitaminů. Na colu zapomeňte. Zdroj: Profimedia Bílé pečivo a těstoviny Víte o tom, že spousta srdečních chorob může souviset také se špatným stravováním? Jedním z „hřebíčků do rakve“ jsou produkty z bílé mouky. Ať už jde o pečivo, pizzu nebo těstoviny, všechny tyhle pochoutky mají vyšší glykemický index a vy se pak po jídle můžete cítit hladovější než předtím. To znamená, že toho sníte víc, než byste ve skutečnosti potřebovali. Co místo toho: Jezte celozrnné výrobky nebo produkty z hnědé rýže či quinoy. Fast food Výhodou rychlého občerstvení je fakt, že nemusíte na teplé jídlo čekat. Stačí pár minut a už se můžete zakousnout do hot dogu, hamburgeru, hranolek nebo čínských jídel. Bohužel všechny tyhle lahůdky jsou extrémně kalorické a kromě dobré chuti (a plného žaludku) vám přinesou i vyšší hladinu cholesterolu v krvi a riziko ucpaných cév. Navíc spousta fastfoodových lahůdek obsahuje velké množství soli, která je fatální zejména pro seniory. Zvyšuje tlak a tím pádem ohrožuje i srdce. Co místo toho: jezte pokrmy, které obsahují vlákninu, vitaminy a minerály. Dejte přednost rybímu, kuřecímu nebo krůtímu masu. Nejdietnější jsou grilovaná nebo pečená kuřecí prsa s pořádným kopcem čerstvé zeleniny. Ve vašem jídelníčku by ani neměly chybět luštěniny, celozrnné obilniny. Rychlé občerstvení zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Zdroj: Profimedia Slazené mléčné výrobky Spousta mléčných výrobků obsahuje hodně vitaminů a minerálů (zejména kalcia na klouby). Nicméně jsou i takové, které tělu přináší více škody než užitku. Jde o slazené mléčné výrobky, jako jsou tvarohy, jogurty. Jejich průměrný obsah cukru se pohybuje od 3,5 lžičky na 100 g výrobku. Lepší situace není ani u mléčných nápojů, kdy v půllitrovce jogurtového drinku najdete neuvěřitelných 14 kostek cukru. Co místo toho: místo slazených mléčných dobrot jezte mandle. Jsou nasládlé a dodají vašemu tělu spoustu minerálů. Smažená jídla Smažení je rychlý způsob tepelné úpravy. Pokrmy jsou pak voňavé, křupavé a lákavě. Bohužel, většina smažených pokrmů obsahuje hodně tuku, soli a trans-tuky. Tato trojčlenka zvyšuje riziko obezity, rakoviny, cukrovky, mrtvice, anginy pectoris a infarktu. Navíc nevhodné tuky podporují vznik nádorových onemocnění konečníku, tlustého střeva a prsu. Co místo toho: místo klasického smažení dejte přednost pečení. Pečené maso je stejně chutné a neobsahuje tolik karcinogenních látek. Uzeniny jen omezeně Párky, salámy nebo šunka jsou plné solí a konzervantů. Bohužel s přibývajícím věkem stoupá riziko vysokého krevního tlaku, který právě sůl podporuje. Navíc uzeniny obsahují látky, které zvyšují riziko rakoviny. Raději je tedy výrazně omezte. Co místo toho: místo uzenin si pochutnejte na uzené makrele, uzeném lososu. Pokud nemůžete žít bez salámu, pak si ho nechte nakrájet na super tenké plátky a použijte ho na ochucení sendviče. Uzeniny obsahují velké množství soli, které zvyšuje krevní tlak. Zdroj: Profimedia Vypusťte syrová vejce Bývají součástí některých pokrmů, třeba tatarského bifteku. Bohužel syrová vejce v sobě mohou ukrývat spoustu bakterií, které dokážou potrápit váš imunitní systém. Proto raději konzumujte vejce jen uvařené. Co místo toho: místo syrových vajec jezte vejce vařená. Při vaření můžete nahradit syrové vejce hrachovou moukou. Čtěte také: Jezte víc luštěnin, je to výživový zázrak (II.) Čtěte také: Úžasný hubnoucí trik po padesátce: Stačí jídlo správně přežvykovat. Podívejte se Zdroje: www.extrafit.cz, www.huntington-manor.com