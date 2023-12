close info Thinkstockphotos.com

Kateřina Jelínková 2. 12. 2023 12:30 clock 3 minuty video

Pro potraviny samozřejmě chodíme do obchodu, kde bychom čekali pečlivou kontrolu jejich kvality, a to hned v několika stupních – jak při výrobě, tak při předání zboží do obchodu a v případě potravin, které se snadno kazí, také průběžně před prodáním spotřebiteli. Něco se ale uhlídat nepodaří.

Mnoho z nás si již zvyklo při nákupu potravin dobře kontrolovat jak jejich složení, tak i datum spotřeby. Málokdy se tak stane, že bychom si domů přinesli prošlé, a tedy i potenciálně nebezpečné jídlo. Jenomže samotný fakt, že jsou potraviny stále ještě “v záruce” neznamená, že nemohlo v jakémkoliv místě mezi začátkem jejich výroby a prodejem dojít k pochybení a něco se zvrtlo. Jak na mikroby a plísně s vtipem poradí video od drnespor na youtube: Zdroj: Youtube Nekupujte nic, co nevypadá dobře Vždy je dobré si pro jistotu také zkontrolovat, jestli potraviny opravdu vypadají tak, jak by vypadat měly. Mnoho vad je možné poznat pouhým pohledem, pokud samozřejmě jde o jídlo bez obalu nebo v obalech průhledných. A abychom si byli ještě o něco jistější, bude dobré vědět, že existuje například web Potraviny na pranýři, o který se stará přímo Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na něm najdeme informace o potravinářském zboží, které se dostalo do prodejen, i když nesplňuje nároky na jeho kvalitu. Stát by se to nemělo, ale všichni jsme jen omylní lidé, takže vyloučeno to není.

Pozor na sýr z Lidlu Které potraviny jsou v současné době na seznamu těch rizikových? Je třeba uvést, že většinou jde o konkrétní potravinu, objevenou třeba jen v jediném obchodě. Přesto je potřeba dávat si dobrý pozor na to, co kupujeme. Na konci listopadu byla například v pardubické prodejně Lidl objevena v některých baleních sýru Eidam od výrobce Pilos plíseň. Taková potravina byla označena za nebezpečnou, a pokud ji někdo v dané chvíli ve zmiňované prodejně koupil, nezbude mu nic jiného, než se s ní rozloučit, pokud nechce riskovat zdravotní potíže. close info Shutterstock.com zoom_in Při koupi masa si dávejte obzvlášť velký pozor Jahody s pesticidy Stejně jako na zmiňovaný sýr upozornili inspektoři také na jahody z Kauflandu. Jde o půlkilovou vaničku dovezenou z Německa a problém se objevil v obchodě v Říčanech. V ovoci byl objeven překročený limit obsahu pesticidu spinosad. Salmonella v kuřecím mase Pozor si logicky musíme dávat také při nákupu masa, což potvrzují také kontroly zmiňovaného úřadu. Například v brněnském Tescu na Bělohorské ulici byla nedávno objevena balení kuřecích prsou privátní značky dovezených z Ukrajiny, v nichž se zabydlela bakterie Salmonella Infantis. Co dokáže způsobit si jistě všichni dovedeme představit. Podobně na tom byly také kuřecí řízky v Makru v pražské Jeremiášově ulici. Buďme ohleduplní I když se budeme snažit vybírat jen ty nejlepší potraviny v kvalitních obchodech, můžeme bohužel narazit na omyl, který nemá v polici co dělat. V takovém případě je v zájmu všech ostatních zákazníků třeba takové zboží ihned ohlásit. Související články close Zdraví Potraviny na spravení střev: Toto jsou přírodní zabijáci hnilobných bakterií video close Zdraví Očistný detox nohou zázračně uleví celému tělu: Stačí na něj běžné věci z domácnosti video Zdroje: www.potravinynapranyri.cz, zpravy.aktualne.cz, www.mix24.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít