Necítíte se tak docela ve své kůži? Možná je to jen docela obyčejná únava z letního horka, ale za pocity, které jindy nevnímáte, se může skrývat třeba i nedostatek jódu v organismu. Jak se může projevovat a jakým příznakům bychom měli věnovat pozornost?

Jód je pro tělo nezbytným prvkem, který ovlivňuje činnost štítné žlázy. Jejím prostřednictvím pak tělo dohlíží na mnohé další, pro zdravý život nezbytné, procesy. Stejně jako v ostatních případech, také výpadek správné hladiny jódu v organismu má za následky nechtěné projevy. Zatočme s nimi hned, jakmile některý z nich zpozorujeme – a hlavně: naučme se takovému stavu předcházet.

O nedostatku jódu hovoří také youtubové video od Zdeňky Prušákové, HitZdravi, Zinzino:

Zdroj: Youtube

Cítíte se slabí?

Jedním z velmi častých příznaků nedostatku jódu v těle je pocit slabosti a celkového vyčerpání organismu. Má to svůj jednoduchý důvod. Jak již bylo uvedeno, má tento prvek vliv na správnou činnost štítné žlázy, která vylučuje hormony podílející se hospodaření s energií, takzvaný energetický metabolismus. Jestliže se jich tělu nedostává, zmiňovaná funkce je zhoršena a člověk cítí únavu.

Smutný pohled na váhu

Pokud máte pocit, že se stravujete stále přibližně stejným způsobem a ve stejně velkých porcích, hýbete se jako vždy, a přesto vaše hmotnost nekontrolovatelně stoupá, může to být další z průvodních jevů nedostatku jódu. Také přibývání na váze je jedním ze základních projevů problémů štítné žlázy, která je (jak již víme) ve své činnosti závislá právě na dodávkách jódu. V tomto případě nebude stačit přidat pár set kroků do denního režimu, ale mnohem důležitější bude zařadit do jídelníčku potraviny, které tělu dodají chybějící prvek.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Je vám zima, i když teploty míří ke třicítce? Raději si zajděte k lékaři...

Svetr v parném létě je varovný signál

Se zpomaleným metabolismem úzce souvisí také schopnost termoregulace a vnímání tepla a chladu. Proto se často stává, že se člověk, který si jindy libuje v chladnějším prostředí, najednou poohlíží po dalším svetru. To může být jeden z varovných “telegramů”, kterým se tělo snaží doručit mozku zprávu o nedostatku jódu. Měli bychom jej poslouchat, jinak hrozí ještě závažnější problémy.

Co že jste to chtěli udělat?

Co jste ještě dnes měli všechno udělat? Jak je možné, že jste zapomněli podepsat dětem úkoly nebo snad připravit vše na druhý den? Možná máte zkrátka jen nedostatek jódu, který může ve svém důsledku vést ke zhoršení koncentrace, paměti i dalších mozkových pochodů. Lékaři hovoří dokonce o takzvané mozkové mlze, která je schopna zpomalit mentální procesy a tím v podstatě znemožnit běžné fungování jindy i velmi inteligentních a výkonných lidí. Platí to stejně u dospělých jako u dětí, u nichž můžeme v takových případech zaznamenat například zdánlivě nevysvětlitelné zhoršení školních výsledků.

Pozorujte hřeben

Ženy, které si většinou přece jen trochu více zakládají na svém vzhledu a hlídají každou novou odchylku, jež jim připomíná postupující věk, mohou být znepokojeny nepoddajnou suchou pokožkou, a dokonce i větším množstvím vlasů, které zůstanou na hřebenu. I to může být jeden ze signálů, kterým se tělo dožaduje větší dávky jódu.

...a mohlo by být mnohem hůř

Tyto projevy rozhodně není rozumné přehlížet, protože bychom se brzy mohli dostat do mnohem větších problémů, mezi které patří i změny srdečního rytmu, problémy v těhotenství nebo v ženském cyklu a mnohé další. Chcete-li tedy raději takovým stavům předcházet, bude vhodné do jídelníčku zařadit na jód bohaté potraviny. Řeč je například o mořských plodech, ale také jogurtu, švestkách nebo docela obyčejných vejcích.

Zdroje: www.healthline.com, my.clevelandclinic.org, www.healthdirect.gov.au