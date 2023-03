Co se stane s vaším tělem, když budete málo spát? Je to hrůza. Podívejte se

Nedostatek spánku je doslova „zabiják“ našeho zdraví. Obzvlášť, pokud je dlouhodobý, může vést k mnoha zdravotním potížím. Jakým?

Spánková deprivace je v současné době jednou z častých příčin některých onemocnění. A k tomu se přidává dennodenní stres a uspěchané tempo. Mnohdy pak může snadno dojít k celkovému vyčerpání organismu, které může v krajních případech skončit i smrtí. Co všechno může nedostatek spánku způsobit?

Co se děje s tělem, když málo spíte, se dozvíte v následujícím videu:

Jedna probdělá noc nevadí

Pokud trpíte nedostatkem spánku dlouhodobě, je nutné ho dozajista co nejdříve řešit. Mohlo by to mít negativní vliv na vaše tělesné i duševní zdraví, a to bohužel v mnoha oblastech. V případě, že se převalujete bez řádného usnutí v posteli jednu noc, nemusíte se rozrušovat. Jednorázově probdělá noc opravdu vaše zdraví nepoškodí. Jinak si ale dopřávejte dle možností alespoň 6 až 8 hodin spánku každou noc.

Nedostatek spánku přináší kila navíc. Zdroj: Profimedia

Centrální nervový systém je narušen

Ve chvíli, kdy naše tělo odpočívá během spánku, vznikají v mozku mezi neurony nová spojení, díky nimž si pamatujete nové informace, které jste se naučili. Pokud tedy málo spíte, nedivte se, že si toho budete čím dál méně pamatovat. Zároveň budete nesoustředění, nepozorní a bez koncentrace. Bez spánku totiž v mozku nastává chaos a druhý den jste bez nálady a energie.

Často jsou tyto stavy provázeny i potížemi s koordinací a hrozí tak riziko pádů a možného poranění. V extrémních případech může dlouhodobá spánková deprivace vyvolat i halucinace, mánie a bipolární afektivní poruchy. Pokud řídíte, pozor na mikrospánek!

Imunitní systém je v ohrožení

Nedostatek spánku značně narušuje celý imunitní systém. V době spánku produkuje látky, konkrétně protilátky a cytokiny, které jsou důležité v boji s nežádoucími viry a bakteriemi. Pokud jste nevyspalí, imunitní systém jich není schopen tvořit dostatečné množství, což vede k častému nachlazení a různým nemocem.

Dopřejte si dostatek spánku a zkuste chodit spát ve stejný čas a nejpozději ve 23 hodin. Zdroj: shutterstock.com

Metabolismus je rozhozený

Pokud je organismus nevyspalý, má to dopad i na jeho metabolismus. Hormony, které řídí pocity hladu a sytosti jsou v nerovnováze, a tak často na nevyspalého člověka přicházejí neřízené chutě. Samozřejmě se to pak dotkne i trávicího systému. Nedostatek spánku vede často ke zvyšování hmotnosti a určitě se vám nebude dařit hubnout.

Kardiovaskulární systém je vystaven nebezpečí

Dostatečný spánek se také podílí na správné kondici srdce a celého cévního systému. Právě v době spánku dochází k regeneraci cév a srdce. Stejně tak má vliv na udržování správné hladiny krevního cukru a tlaku. Jestliže spíte málo a nekvalitně, vystavujete se nebezpečí, jako jsou například infarkt nebo mrtvice.

