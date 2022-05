Je vám přes padesát a máte tyto příznaky? Chybí vám vitamín B12

O vitamínech a minerálech slyšíme ze všech stran. Jak se ale pozná, že některý vitamín nebo stopový prvek chybí? Příznaky byste těžko přehlédli. Nedostatek vitamínu může být skutečně závažný problém, který se odrazí na tělesném i duševním zdraví. Víte, čím se vyznačuje deficit vitamínu B12?

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, svetkreativity.cz

Vadí opravdu neodstatek vitamínů?

Vitamíny skupiny B jsou důležité a možná si pamatujete, že do vás rodiče v dětství cpali B-komplex, aniž byste tušili proč. Vitamíny skupiny B totiž ovlivňují celou řadu tělesných funkcí. Někdy můžeme mít pocit, že dostatek vitamínů je cosi "navíc", abychom byli zdraví.

Ještě navrch toho, co jíme, si dáme tabletku nebo dvě, která pomůže dodat tělu, co by mu mohlo z potravy chybět. Vitamíny ve skutečnosti nejsou něco "navíc", jsou pro organizmus nezbytné a jejich nedostatek se může projevit akutními problémy. Symptomy nedostatku vitamínu B12 mohou být jednoduše zaměněny za závažnou chorobu. Posuďte sami.

Víte, které potraviny jsou přirozeným zdrojem vitamínu B12? Zdroj: Aleksey Kurguzov / Shutterstock.com

Nedostatek vitamínu B12 je vážný problém

Zatímco únavu nebo problémy se zažíváním a vylučováním čas od času potkají každého, nezvykle bledé pokožky byste si již možná všimli. Nicméně po zimě to není nic neobvyklého a něteří z nás mají kůži světlejší. Jenže deficit B12 provázejí také symptomy jako bolest jazyka, krátký dech a bití srdce, problémy s nervy i svaly. Ty se mohou projevit jako brnění nebo slabost, ale taková, která až znemožňuje chůzi. Osoby s nedostatkem vitamínu B12 mohou však trápit také psychické problémy, jako jsou ztráta paměti, změny nálad a chování i deprese. Život ztrpčující příznaky mohou ještě vygradovat, a to do ztráty zraku. I v případě jen několika těchto projevů může být kvalita života skutečně nízká, přitom k nápravě stačí tak málo.

Jak přijímá organizmus vitamín B12?

Vitamín B12 je běžně přijímán během konzumace drůbežího masa, červeného masa i vnitřností jako jsou játra, ale také mořských plodů a ryb. Konkrétně nejlépe jsou na tom s obsahem B12 tuňáci, lososi, mušle a škeble. Také je obsažen ve vejcích a mléce, jogurtu i sýru. Pokud z nějakého důvodu organizmus nepřijímá tyto potraviny, zásadně je tím ohrožena tvorba červených krvinek, nervové funkce, ale také produkce DNA. Trpí celý metabolismus i obranyschopnost těla je snížená.

Červené i drůbeží a rybí maso jsou zdrojem B12. Zdroj: Tatjana Baibakova /Shutterstock.com

Doplňte chybějící vitamín B12

Z výčtu potravin, které jsou nejbohatší na B12 je patrné, že lidé, kteří odmítají masné a zvířecí produkty, mohou trpět jeho nedostatkem. V tomto případě nezbývá než doplnit vitamín B12 z jiných zdrojů. Speciálně pro vegany se proto vyrábí potraviny obohacené o vitamín B12, který lze také přijímat ve formě potravinového doplňku. Velmi důležité je také pamatovat na to, že budoucí a kojící matky by se měly ujistit, že mají skutečně dostatečné množství vitamínu B12. Nenarozené a kojené děti žen, které mají deficit vitamínů, mohou totiž trpět řadou vývojových a dalších problémů.

Další rizikovou skupinou jsou však také starší padesáti let. Je to kvůli tomu, že po padesátce často klesá schopnost těla vitamín B12 vstřebávat. To úzce souvisí s častějším výskytem atrofické gastritidy v této věkové skupině. Pokud máte vyvážený jídelníček, pak není nutné obávat se deficitu, nicméně i padesátníkům a starším se doporučuje doplňit základní vitamíny a prvky pomocí doplňků stravy.