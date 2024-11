Chcete se vyhnout zbytečným zdravotním rizikům? Tak to byste měli vědět, jaké jsou negativní vlastnosti másla, pokud jej používáte na smažení.

Máslo je oblíbenou ingrediencí, která se s oblibou používá v mnoha domácnostech. Přestože dodává některým pokrmům lahodnou chuť, nejedná se o ideální volbu při smažení. Jestliže máslo k této úpravě pokrmů využíváte, raději zvolte jinou vhodnější variantu. Tímto přepáleným tukem ohrožujete své zdraví a můžete si přivodit nežádoucí zdravotní problémy. Proč tomu tak je a čím raději máslo při smažení nahradit?

Proč nepoužívat máslo na smažení

Máslo obsahuje vysoké množství nasycených tuků a mléčných složek, které se při vysokých teplotách rozkládají a mohou uvolňovat škodlivé látky. Jaké jsou tedy hlavní problémy spojené se smažením na másle?

Nízký kouřový bod

Kouřový bod neboli bod přepálení či tepelná stabilita tuků je teplota, kdy se začínají tuky a oleje přepalovat, což je pro naše zdraví značně nežádoucí. Právě máslo má tuto hodnotu velmi nízkou, konkrétně 121 až 149 °C. Jakmile se začne máslo přepalovat, dochází ke vzniku škodlivých látek, které negativně ovlivňují přirozené procesy našeho organismu. Bohužel, nežádoucím způsobem dráždí trávicí systém a značně zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Vznik transmastných kyselin

Při přehřívání másla dochází k tvorbě transmastných kyselin, které zvyšují hladinu „špatného“ cholesterolu (LDL) v krvi a zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění. Konkrétně situace přispívá k ucpávání tepen a zvyšuje riziko srdečních onemocnění a mrtvice.

Vznik volných radikálů

Přepálené máslo vytváří také volné radikály, které mohou poškodit buňky a vést k zánětům a nebezpečným chronickým onemocněním.

Který tuk je na smažení nejvhodnější

Jestliže se chcete výše zmíněným rizikům vyhnout a rádi byste smažili zdravěji, zvolte tuk s vyšším kouřovým bodem a nižším obsahem nasycených mastných kyselin. Který je ideálním řešením a vhodný k přípravě smažených pokrmů? Můžete dokonce vybírat z více druhů!

Řepkový olej

Podle odborníků na výživu je jasným vítězem na smažení řepkový olej. Má totiž nejnižší obsah nasycených mastných kyselin a oproti tomu i vysoký podíl mononenasycených mastných kyselin, což z něj činí jednoznačně nejvhodnější tuk na tepelnou úpravu. Pro smažení se hodí spíš rafinovaný, ten za studena lisovaný je lepší do studené kuchyně.

Sádlo

Mezi vhodné tuky ke smažení se řadí i sádlo, na němž obvykle připravovaly pokrmy už naše babičky. Jedná se o tuk, který je tepelně velice stabilní. Jeho kouřový bod se pohybuje okolo 180 °C, a tak je sádlo na smažení jako stvořené.

Jen by se to s jeho pravidelným používáním nemělo přehánět, a to vzhledem k jeho nutričním hodnotám. V průměru obsahuje téměř 50 % nasycených mastných kyselin, což zvyšuje cholesterol a zhoršuje stav cév.

Přepuštěné máslo neboli ghí

Mezi vhodné tuky na smažení patří tzv. přepuštěné máslo. Jedná se o máslo zbavené vody a zbytku mléčných bílkovin. Ghí totiž snese daleko větší teploty, a to i přes 200 °C. Kromě toho je ghí obohaceno ještě o zajímavou lehce nasládlou a oříškovou příchuť.

