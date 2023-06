Podívejte se na své nehty. Nejen před infarktem vás včas varuje jejich barva

Možná to nevíte, ale vaše nehty o vás mnohé prozradí. Nejenže se říká, že každý člověk by měl mít nehty upravené, ale je také důležité, abyste je měli zdravé. Podle toho, jak vypadají nehty, se totiž dá rozpoznat zdraví i nemoci člověka.

Z toho, jak vypadají vaše nehty, se dá hodně vyčíst a nejde jen o to, zda jsou ostříhané a upravené. Spíše by vás měl zajímat jejich stav a barva, která toho podle vědců hodně prozradí o zbytku vašeho těla.

Co všechno o vás prozradí vaše nehty? Podívejte se v tomto videu:

Zdravé nehty by měly být růžové a s malým bílým obloučkem zespodu nehtu. Bílý srpeček je nejlépe vidět na palcích a to především na nohách. Tyto nehty jsou pevné, nelámou se a netřepí. Pokud vaše nehty vypadají jinak, než jak jsme popsali, měli byste jim začít věnovat víc pozornosti.

Nehty zbarvené do žluta

Jestliže se vám nehty zbarvily do žluta, s největší pravděpodobností se k tomuto problému přidají i změny na jiných částech těla. Většinou to bývá bělmo, které také žloutne. To poukazuje na to, že máte problémy s játry. Tento jev se většinou ukazuje u lidí, kteří často konzumují alkohol nebo seniorů. Těm se během života totiž játra zanáší nečistotami a pak nefungují tak, jak by měly. Žlutá nehtová lůžka jsou klasikou také u kuřáků.

Kvalita a barva nehtů ukazuje váš zdravotní stav Zdroj: Shutterstock

Modrá barva nehtů poukazuje na nedostatek kyslíku

Někomu ale mohou nehty také zmodrat a nejedná se o podchlazení. Tento jev vám ukazuje, že vaše tělo trpí nedostatkem kyslíku a nezvládá tak správně prokrvovat konečky prstů. Je to způsobeno srdečním nebo plicním onemocněním.

Varovným signálem jsou i zarudlé nehty. Tyto nehty říkají, že máte problém s kardiovaskulárním systémem, tudíž byste měli navštívit lékaře a srdíčko si nechat zkontrolovat, aby vás za nějaký čas nepřekvapil například infarkt. Správná barva nehtů je totiž narůžovělá slonovinová kost.

Zdravé nehty jsou růžové s bílými půlměsíčky. Zdroj: shutterstock

Hnědé nehty můžou prozradit problémy s ledvinami

A co takhle hnědé nehty? I takové jsou a nevěstí nic dobrého. Říkají totiž, že vaše tělo je napadené plísní, která se z nehtů těžko odstraňuje. Raději tedy s její likvidací začněte co nejdříve. Další nemoc, kterou můžou zahnědlé nehty prozradit, jsou potíže s ledvinami. Ledviny totiž vyplavují toxiny, které se mohou usadit právě v nehtech.

I jiná barva či špatná kvalita nehtů je důležitým ukazatelem, že s vaším tělem není něco v pořádku. Když vaše problémy přetrvávají delší dobu, rozhodně navštivte lékaře, který určí diagnózu a nastolí správnou léčbu.

