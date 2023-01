Jak vypadá bílý půlměsíc na vašich nehtech? Je to důležitější, než si myslíte

Nehty mohou vypadat všelijak. Málokoho napadne, že zrovna tato malá část našeho těla je jedním z nejvýraznějších indikátorů zdraví. Jak vypadají vaše nehty, kontrolujete pravidelně bílý půlměsíc? Jeho podoba je mnohem důležitější, než si myslíte.

Jsou krásné lesklé, jako ze žurnálu. Nebo se třepí, jsou křehké a máte s nimi jen starosti? Ač se to nezdá, nehty jsou velmi důležitou částí našeho těla a mohou zrcadlit zdraví našeho organismu. Dokonce stará čínská medicína využívá kontrolu nehtů k určení diagnózy zdraví člověka.

Upravené nehty jsou nejen krásné, ale také odrazen našeho zdraví.

Péči nepodceňujte

Nehty nejsou jen nedůležitou rohovinou na našem těle. Naopak chrání konce prstů a na jejich kvalitě se pak podle vědeckých studií odráží i celkový stav našeho zdraví. Výrazné defekty a změny na nehtech totiž mohou znamenat nějaké onemocnění, ať už banální , anebo závažné. Také ale mohou značit jen špatnou péči a životosprávu.

Proto je důležité o ně dobře pečovat. Čistit, správně je stříhat a mýt. Zejména na nohou jsou pak nehty náchylné k nepříjemným mykózám. Jak by měly zdravé nehty vlastně vypadat? Každý nehet vyrůstá z místa, kterému se říká nehtové lůžko. Těsně za ním, na nehtu bývá často vidět světlý nebo bílý oblouček, což je právě ten důležitý půlměsíc, jehož podoba a vitalita nás zajímá. Barva nehtů by měla být jemně růžová, povrch zase zcela hladký a lesklý. Objevují-li se na nehtech rýhy, hrbolky nebo jiné anomálie, měli byste zbystřit. Značí nějaký zdravotní problém.

Jak má vypadat půlměsíc na nehtu?

Malé půlměsíce, které se na nehtech objevují, jsou velmi křehké a měli byste jim určitě věnovat pozornost, lépe řečeno ochranu. Pokud dojde k jejich poškození, velmi často pak může nehet růst nesprávně nebo deformovaně. Pod bílým půlměsícem se také ukrývají drobné cévy. A jak by tedy měly půlměsíce vypadat? Lunuly, jak se bílým částem nehtů říká latinsky, by měly být patrné na každém prstu. Jejich barva by měla připomínat slonovou kost. O něco světlejší bílá značí člověka energického. Svítivě bílá už ale může signalizovat problém, nižší půlměsíc dává tušit únavě a snížené imunitě.

Přirozeně se na kvalitě nehtů vždy odrazí životospráva a vyváženost stravy, kterou přijímáte.

Malý značí problém

Malé, uzoučké lunuly značí problém se zažívacím traktem. V čínské medicíně se objevuje názor, že úzké půlměsíce souvisí s vyčerpáním organismu a zpomaleným metabolismem, což nahrává držení drastických a nesprávných diet. Pokud přesně takové půlměsíce najdete na nehtech, zamyslete se nad svou životosprávou.

Hrbolky a rýhy nejsou v pořádku

Nejen lunuly mohou odrážet potíže v organismu. Stane se, že se na nehtech objeví nejrůznější hrboly a rýhy. Ty rozhodně na zdravé nehty nepatří, pokud se nejedná o poúrazový stav. Podélné rýhy signalizují potíže se zažívacím traktem. Hrubý povrch nehtů může mít zase souvislost s počínající lupénkou nebo může souviset s kloubním onemocněním, revmatoidní artritidou.

Rýhy, bílé flíčky i zabarvení nehtů napoví, jaký je váš zdravostní stav.

Světlé nebo namodralé nehty? Zbystřete!

Barvu by měly mít zdravé nehty jemně růžovou. Jakákoliv jiná barva značí potíže. Vybledlé nehty mohou mít lidé podvyživení a anemičtí. Vybledlost nehtů ale může signalizovat i srdeční onemocnění, cukrovku nebo potíže s játry. Žluté nehty mívají lidé holdující cigaretám, zažloutnutí nehtů se ale může objevit i v případě zmiňované mykózy nebo vzácně při onemocnění štítné žlázy. Jakmile nehty začnou promodrávat, je důvod k opravdovému zpozornění. V takovém případě může jít o výrazný signál onemocnění plic a nedostatku kyslíku.

