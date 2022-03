Prohlédněte si své nehty: Vypovídají mnoho o zdraví i povaze

Víte, že nehty na vás mohou ledacos prozradit? Zeptejte se manikérky, co si myslí o vzhledu nehtů a povaze svých zákazníků. Lékař vám prozradí, s jakými onemocněními může souviset neobvyklý vzhled nehtů. Co říkají nehty o povaze a zdraví?

I když obličeji a vlasům věnujeme mnohem více času a péče, ruce jsou rozhodně také středem pozornosti. Pěkné ruce a nehty jsou nejen věcí kosmetiky, ale také zdraví. Víte, co prozradí třepivé a lámavé nehty, bílé či tmavé skvrny, rýhy na nehtech či změna barvy celého nehtu? I nehty odrážejí mnohé neduhy těla.

Co prozradí o vašem zdraví změny na nehtech?

Lámavé či třepivé nehty jsou velmi častým problémem, se kterým se za život setká většina lidí. Roli hraje i kvalita vašich nehtů a genetické dispozice, nicméně třepivé a lámavé nehty mohou být výsledkem deficitu minerálů a vitamínu ve stravě. Pokud máte za to, že je váš jídelníček pestrý, pak se soustřeďte na zinek, hořčík, křemík, ale také vápník a B komplex čili vitamíny skupiny B. Obohaťte stravu potravinami, které mají vysoký obsah těchto látek, anebo pomozte tělu výživovými doplňky. Na trhu jsou i směsi vhodné právě pro ozdravení nehtů.

Bíle skvrny na nehtech jsou nejčastěji důsledkem poškození. Zapátrejte v paměti. Pokud máte bílé skvrny na nehtech, mohou souviset s nedostatkem zinku, ale také úderem do nehtu, přivřením do dveří a podobně. I tmavé skvrny mohou být způsobené poškozením, ale to byste si jistě zapamatovali. Spadne-li vám na prsty něco tak těžkého, že vám část lůžka ztmavne až zčerná, pak to jistě nebyla maličkost. Jestliže si na žádný úraz nepamatujete, pak raději konzultujte změny na nehtech s lékařem. Tmavé skvrny mohou být i melanomem čili rakovinou kůže, a proto rozhodně takové skvrny nepodceňujte.

Bílé proužky na nehtech způsobené otravou se nazývají Meesovy proužky. Jsou typické pro otravu různými chemikáliemi, například těžkými kovy.

Rýhy na nehtu mohou být způsobeny mechanicky, a to především pokud je poškozené lůžko nehtu. Svislé rýhy se mohou objevit u cukrovkářů či pacientů s onemocněním štítné žlázy. Neobvyklé rýhování nehtů, které je spíš nepravidelné, je možné také spojit s nástupem lupenky. Podélné rýhy se nejčastěji objevují trpíte-li nedostatkem železa.

Stářím nehty světlají, aniž by signalizovaly neduhy těla. U mladších ročníků však bledá lůžka nehtů souvisejí s cukrovkou, chudokrevností, někdy i žloutenkou.

Změna barvy nehtu je nepřehlédnutelná a setkávají se s ní nejčastěji ti, jež trpí na plísně. Nehet napadený plísní může být bílý až žlutý, ale také změní svoji strukturu. Namodralé nehty, respektive lůžka pod nehty jsou znakem nedostatku okysličení. Rozhodně takové změny nepodceňujte a konzultujte stav s lékařem.

I nehty odrážejí mnohé neduhy těla. Zdroj: Anna Hoychuk / Shutterstock.com

Co říkají nehty o vaší povaze?

Profíci na poli manikúry a kosmetických úprav nehtů si už dávno všímají určité podobnosti mezi typy zákazníků a jejich nehty. Podle nich jsou příjemní a otevření lidé právě ti, kteří mají nejčastěji oválné nehty. Miláčci všech si mohou dovolit i jednoduché a přirozeně vypadající nehty.

Špičaté nehty patří většinou nebojácným a rozhodným. Jsou to dračice i vrnící kočky, ale hlavně ženy, které nejsou líné hledat nová řešení.

Hranaté nehty si nechávají dělat ti, jež mají tah na bránu jako nikdo jiný. Na první pohled to vypadá, že jsou to lidé tvrdohlaví, ale jde spíše o neoblomnost a držení standardů, kvality a úrovně.

Zdroje: kreativnija.cz, www.prozeny.cz