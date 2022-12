Jakou barvu mají vaše nehty? Možná vám hrozí infarkt nebo potíže s játry

Všimli jste si někdy, že nehty mění barvu? Pokud ne a máte je růžové s bílými měsíčky u lůžka, vypovídá to o vašem dobrém zdraví. V případě dlouhodobě jiného zabarvení či deformace nic neodkládejte a raději navštivte lékaře. Může se jednat o známky závažných nemocí.

Podle nejrůznějších vědeckých studií jsou nehty zrcadlem našeho zdraví. Pokud jsou vaše nehty nažloutlé, zarudlé, šedavé či namodralé, zpozorněte. Podle jejich nepřirozeného zabarvení lze totiž odhalit možné problémy v oblasti zdraví.

Co všechno můžete rozpoznat podle stavu svých nehtů? Podívejte se na video:

Nehty jsou nezbytná součást těla

Stejně jako mají zvířata rohovité útvary či drápy, tak mají lidé své nehty. Oproti zvířatům to pro nás není obranný prostředek, který slouží i k lovu, spíše jde o přirozenou ochranu konců prstů a jistý estetický prvek. Bonusem navíc je to, že podle nich lze částečně sledovat zdravotní stav organismu. Pokud je v těle nějaký problém, který nemusí být na první pohled vidět, je možné to vyčíst z nehtu a nehtového lůžka.

Kvalitu nehtů ovlivňuje i to, jak kvalitní používáte lak. Zdroj: profimedia.cz

Zpravidla se tyto nedostatky projevují v podobě různých druhů flíčků, které se od sebe liší odstínem, velikostí a tvarem. Často se zhoršené zdraví podepíše i na celkové slabosti nehtu a jejich nepravidelném růstu. Nehty jsou pak často měkké, lámavé, s prohlubněmi či vrcholky.

Projevy nedostatků v těle jsou různé

Je důležité si uvědomit, že lidský organismus je dokonalá továrna, kde je vše propojené. Tudíž se každá změna někde projevuje. A právě takovým lakmusovým papírkem jsou i naše nehty, které toho o zdraví dokážou poměrně hodně prozradit.

Někdy se může jednat o houbovou infekci nebo zranění, ale vaše nehty mohou někdy naznačovat i závažnější základní problém, a to například problém v játrech, plicích nebo srdci. Každé lidské tělo je však jiné, a tak jednotlivé úkazy nemusí být pravidlem pro všechny. Vždy je lepší konzultace s odborníky.

Jak vypadají zdravé nehty

Pokud se cítíte zdraví a máte dojem kvalitních nehtů, měly by mít růžovou barvu a bílé měsíčky, které jsou součástí nehtového lůžka. Právě půlměsíčky jsou ukazatelem dobrého stavu štítné žlázy. V případě, že ho na nehtech nemáte, zpravidla jde o oslabenou činnost této žlázy, což se často projevuje stavem bez nálady, depresemi či rychlými změnami nálad. Jaké barvy mohou mít vaše nehty?

Žluté nehty

V případě, že máte již nějakou dobu nehty nažloutlé či žluté, může být příčinou houbová infekce. Pokud byste ji nechali bez povšimnutí, mohla by se rychle rozšířit a nehet vám přeměnit v drolící se suť. Často se jedná i o vedlejší znak nejen kouření, ale i stárnutí. Vinou však může být i lak na nehty nevalné kvality. Kromě toho může jít o projev problémů s játry, se zánětem nosních dutin, onemocněním štítné žlázy, plicní infekce či hromadění vody v končetinách.

Zarudlé nehty

Pokud je barva vašich nehtů tmavší než růžová a blíží se červené, může být zatěžkáno vaše srdce. Jakmile vám zrudnou kůžičky po stranách nehtů, často se jedná o autoimunitní onemocnění zvané lupus. V každém ohledu, byste svůj stav měli konzultovat s lékařem.

Namodralé nehty

Modrá a někdy až fialová nehtová lůžka vznikají zpravidla nedostatkem kyslíku. I tento stav vyžaduje péči odborníka. Nedostatek kyslíku v těle může být způsoben srdečními či plicními problémy. Jednat se může také o emfyzém či chronickou bronchitidu. Nic neodkládejte a jednejte.

Z lidských nehtů se dají vyčíst i nejrůznější systémová onemocnění. Zdroj: memonic / Shutterstock.com

Šedé a hnědé nehty

Zašedlé nehty mohou být způsobeny některými druhy léků. A ty hnědé mohou poukazovat na nedostatečnou činnost štítné žlázy nebo podvýživu. Jestliže jsou nehty hnědé u konečků a napůl bílé u kořene, často jde o příznaky selhání ledvin. Ve velkém procentu se tyto změny na nehtech vyskytují i po agresivní chemoterapii.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.uspesna-lecba.cz, www.jakzdrave.cz, www.uspesna-lecba.cz