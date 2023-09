3 nejhorší kaše k snídani: Podle odborníků vašemu zdraví nepřinesou vůbec nic

Některé kaše k snídani nemusí být zrovna tou správnou volbou pro vaše zdraví. Kterým byste se měli raději vyhnout a patří mezi ty nejhorší? Možná budete překvapeni, že vašemu zdraví vůbec neprospějí.

S přicházejícím podzimem přijde období potřeby vydatnějších snídaní a u některých jedinců jsou velmi oblíbené hřejivé kaše. Na současném trhu je jich k dispozici poměrně velké množství a mnozí si připravují své oblíbené domácí verze. Je pravdou, že obsahují velké množství výživných látek, ale ne všechny druhy je vhodné konzumovat hned po ránu. Které to jsou?

Na 4 rychlé recepty na snídaňovou kaši se podívejte na tomto videu na YouTube (kanál StillOnTheWay):

Proč jíst kaše k snídani

Výhodou kaší je to, že se zpravidla jedná o bohatý zdroj vlákniny a dodá vám hned po ránu řádnou dávku energie. Kromě toho obsahují mnoho užitečných vitamínů a další zdraví prospěšných látek. Některé druhy si však dejte raději až později, a ne bezprostředně po probuzení. Hned po ránu by vám totiž moc neprospěly.

Krupice je vyrobená z vnitřní vrstvy pšeničného zrna, a tudíž tato kaše neobsahuje tolik vlákniny, která je důležitá pro správné trávení. Zdroj: Profimedia

Krupicová kaše

Tento druh kaše patří právě v našich končinách k těm oblíbeným. Starší generace doma dříve ani jinou nejedly, této patřilo v době komunismu jisté prvenství. Krupicová kaše je v podstatě zdravá, poskytne vám nejenom sacharidy, které dodávají potřebnou energii na celý den. Stejně tak i výše uvedené prospěšné látky, jen v nižším množství než jiné kaše. Krupice je vyrobená z vnitřní vrstvy pšeničného zrna, a tudíž tato kaše neobsahuje tolik vlákniny, která je důležitá pro správné trávení.

Příliš mnoho sacharidů

Potíž je také v tom, že je krupicová kaše bohatá i na sacharidy s vysokým glykemickým indexem. Cukr se tak uvolňuje do krve mnohem rychleji a snadno by molo dojít k prudkému nárůstu hladiny cukru v krvi a zároveň i k rychlému k poklesu. Právě to je příčinou vzniku únavy a brzkého hladu.

Rýžovou kaši si dejte raději během dne. Zdroj: shutterstock.com

Rýžová kaše

Rýžová kaše je obecně považovaná za zdravou snídani. Jedná se o dobrý zdroj sacharidů, vlákniny a některých živin, jako jsou například železo, tiamin a hořčík. K snídani se ovšem hodí jen ta z hnědé rýže. Většina z nás si kaši připravuje z rýže bílé, která oproti té hnědé obsahuje výživných látek mnohem méně.

Horší trávení

I v tomto případě obsahuje kaše menší podíl vlákniny a tělo ji bude hned po ránu hůře trávit. Rýžová kaše je bohatá na sacharidy, pokud je však dodáváte do těla ve větším množstvím, může to způsobit nepříjemné přibírání na váze.

Instantní ovesné kaše

Instantní kaše je sice pohodlný a snadno dostupný způsob, jak si připravit snídani. Některé předpřipravené směsi si označení "ovesná kaše" snad ani nezaslouží. Bohužel obsahují jen okolo 50 % cereálií a jsou nejen plné cukru, ale i dalších přísad, které nejsou pro zdraví příliš optimální.

Rychlovarné nebrat

Samy o sobě jsou ovesné vločky prospěšné. Obsahují velké množství vlákniny, a kromě správného trávení také podporují odstranění toxinů z těla. Bohužel to samé neplatí o „rychlovarných“ vločkách. Stejně jako v předchozích případech postrádá tento produkt své veškeré užitečné vlastnosti.

