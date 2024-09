6 nejhorších potravin a nápojů pro vaše zuby, podle zubařů

Kristýna Stoklásková 9. 9. 2024

Myslíte si, že pravidelné čištění zubů stačí k jejich ochraně? To, co jíte a pijete, má velký vliv na zdraví vašeho chrupu. Některé potraviny a nápoje mohou poškodit vaši zubní sklovinu, podpořit vznik kazů nebo způsobit zabarvení zubů, a to i přes veškerou snahu o správnou ústní hygienu.

Podle zubařů je jedním z největších nepřátel pro zuby cukr a kyseliny. Tyto látky nalezneme v mnoha běžných potravinách a nápojích, které často konzumujeme. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu TopTrendingCZ – Co kdybychom si přestali čistit zuby Zdroj: Youtube Cukr Jedním z nejvíce škodlivých nápojů jsou slazené nápoje, jako jsou limonády, energetické nápoje a sportovní nápoje. Tyto nápoje obsahují vysoké množství cukru, který bakterie v ústech přeměňují na kyseliny. Tyto kyseliny narušují zubní sklovinu, což vede k jejímu oslabení a zvýšenému riziku zubního kazu. Navíc sportovní nápoje, které jsou často považovány za zdravé při fyzické aktivitě, obsahují nejen cukr, ale také kyseliny, jež mohou oslabit sklovinu. Je proto dobré tyto nápoje omezit a pít je pouze výjimečně, například během intenzivního cvičení. Po jejich konzumaci je vhodné vypláchnout ústa vodou, aby se minimalizoval kontakt kyselin se zuby. Sladkosti Dalším problémem jsou lepivé sladkosti, jako jsou karamelky, želé bonbóny nebo slazené žvýkačky. Tyto potraviny zůstávají dlouho přilepené na zubech, což poskytuje bakteriím ideální prostředí pro množení. Když bakterie zpracovávají cukry z těchto potravin, produkují kyseliny, které napadají zuby a způsobují kazy. Proto pokud máte chuť na sladké, je lepší volbou čokoláda, která se rychleji rozpouští a nezůstává na zubech tak dlouho. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kyselé potraviny, jako jsou citrusové plody a rajčata, představují riziko pro zdraví zubů. Citrusy a rajčata Kyselé potraviny, jako jsou citrusové plody a rajčata, také představují riziko pro zdraví zubů. Tyto potraviny obsahují přírodní kyseliny, které oslabují sklovinu a způsobují, že jsou zuby citlivější na poškození. Například častá konzumace pomerančů, citronů nebo grapefruitů může vést k erozi skloviny. Pokud si rádi dopřáváte kyselé ovoce nebo čerstvé šťávy, je vhodné po jejich konzumaci vypláchnout ústa vodou, abyste odstranili zbytky kyselin. Čistit si zuby hned poté lékaři nedoporučují, protože kyseliny mohou oslabit zubní sklovinu. Abyste předešli jejímu poškození, počkejte s čištěním zubů alespoň 30 minut, aby měla sklovina čas se znovu zpevnit. Sušené ovoce Sušené ovoce, i když je často považováno za zdravou svačinu, může být pro zuby stejně škodlivé jako sladkosti. Rozinky, fíky nebo datle, obsahují koncentrované množství cukru a mají lepivou texturu, která se drží na zubech. Když zbytky sušeného ovoce zůstávají v mezizubních prostorech, mohou způsobit vznik zubního kazu, protože bakterie mají dostatek času k produkci škodlivých kyselin. Škrob Potraviny bohaté na škrob, jako jsou těstoviny, bramborové chipsy nebo chléb, představují další riziko. Tyto potraviny se v ústech rychle rozkládají na cukry, které podporují růst bakterií způsobujících zubní kaz. Navíc mají tendenci zůstávat mezi zuby, což zvyšuje riziko vzniku zubního kazu, pokud si zuby po jídle nevyčistíte. Opět platí zlaté pravidlo 30 minut, škroby se v ústech rozkládají na cukry a okamžité čištění by mohlo oslabit sklovinu. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Čistit si zuby ihned po konzumaci kyselých potravin lékaři nedoporučují, protože kyseliny mohou oslabit zubní sklovinu. Alkohol Alkohol snižuje produkci slin, což je problém, protože sliny pomáhají neutralizovat kyseliny a odstraňovat zbytky jídla. Bez dostatečného množství slin se zvyšuje riziko vzniku zubního kazu a dalších problémů. Zejména červené víno může zuby zabarvovat, což způsobuje nepříjemné estetické problémy. Proto je důležité pít alkohol s mírou a po jeho konzumaci pít dostatek vody, aby se minimalizoval jeho negativní vliv na zuby. Zubní zdraví závisí nejen na pravidelné ústní hygieně, ale také na volbě potravin a nápojů. Slazené nápoje, kyselé potraviny, lepivé sladkosti, sušené ovoce, potraviny bohaté na škrob a alkoholické nápoje jsou hlavními viníky, které mohou způsobit problémy. Omezováním těchto potravin a nápojů a důslednou péčí o zuby můžeme předejít poškození a udržet si zdravý úsměv na celý život. Související články close Zdraví Vysněná hříva snadno a rychle: Jak vybrat správný šampón podle typu vlasů video close Zdraví Tyto zlozvyky vás dělají starší, než ve skutečnosti jste, varuje lékařka video Zdroj: delish.com

