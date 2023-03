4 nejhorší druhy zeleniny pro cukrovkáře: Málokdo o tom ví. Neubližujte si!

Většina lidí trpících cukrovkou si myslí, že může jíst všechnu zeleninu v neomezeném množství. Bohužel to ale tak není. Existují určité druhy zeleniny, kterým by se měli diabetici vyhnout, anebo je konzumovat jen s opatrností.

Zelenina by se samozřejmě měla stát nedílnou součástí jídelníčku každého cukrovkáře především kvůli své nízké energetické hodnotě. Důležitý je i obsah vlákniny, vitamínů a minerálů.

Kolik zeleniny denně?

Denně by měl cukrovkář sníst až 400 gramů zeleniny. Ideálně by měla být součástí každého jeho jídla. Zelenina by měla být především čerstvá, ale nebraňte se ani tepelně upravené. Váš jídelníček by měl být především pestrý, a to i přesto, že trpíte touto nepříjemnou nemocí.

Kterou zeleninu vynechat?

Pamatujte však na to, že podle vědců ne každý druh zeleniny je pro vás vhodný. Pozor si dávejte i na tučná zeleninová jídla. Zapomeňte na smažený květák, fazolky se slaninou nebo třeba i na zeleninové chipsy.

Brambory způsobují rychlý nárůst hladiny cukrů

Ze zeleniny vynechte brambory, které jsou sice vydatné a zdravé, ale pro diabetiky příliš vhodné nejsou. O hranolkách či bramborové kaši nemluvě. Brambory obsahují hodně škrobu a velké množství kalorií i sacharidů, což může způsobit rychlý nárůst hladiny cukru v krvi.

Pozor na kukuřici a dýně

Další zeleninou, na kterou byste měli zapomenout, je kukuřice. Kukuřičný klas si čas od času můžete dát jako přílohu nebo jako salát. Zatímco zdraví lidé si mohou dopřát kukuřici i na sladko s nejrůznějšími polevami, cukrovkáři by si měli nechat zajít chuť.

Vhodná pro vás není ani ořechová dýně, která je velmi sladká a kalorická. V podstatě se jedná o něco mezi sladkou bramborou a dýní hokaidó. Sice je její chuť skvělá a sama o sobě je tento druh dýně zdravý, ale pro lidi s diabetem není nejvhodnější.

Dokonce ani dýně hokaidó není pro cukrovkáře tím pravým ořechovým. I tyto dýně totiž obsahují hodně sacharidů, čímž samozřejmě také ovlivňují hladinu cukru v krvi.

Červená řepa jen občas

Překvapivě také červená řepa má poměrně vysoký glykemický index, což znamená, že může způsobovat rychlé zvýšení hladiny cukru v krvi. Navíc obsahuje relativně vysoké množství sacharidů, zvláště jednoduchých cukrů, které se rychle vstřebávají a mohou tedy vést ke zvýšení hladiny cukru v krvi. I když červená řepa obsahuje mnohé prospěšné živiny, jako jsou vitamíny, minerály a antioxidanty, diabetici by ji měli konzumovat raději s opatrností a jen v omezeném množství.

Zelenina, která je pro diabetiky vhodná

Diabetici by měli sledovat celkový denní příjem sacharidů a měli by konzumovat zeleninu, která má nižší obsah sacharidů a více vlákniny, jako jsou například špenát, brokolice, cukety, papriky a rajčata.

