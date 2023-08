Nová studie: Nejlepší a nejhorší chování při hubnutí po 50. Co vědci radí?

Hubnutí přebytečných kil není jen otázka estetiky, ale také zdraví. Obézních lidí přibývá po celém světě raketovou rychlostí a mnohdy je na vině nejen špatná životospráva, ale zásadní chyby, kterých se při snaze zhubnout dopouštíme. Vědci odhalili, které to jsou! Jak tedy shazovat přebytečná kila s rozumem?

Nejen po padesátce je shazování přebytečných kilogramů dřina, ovšem s přibývajícími léty jde hubnutí podstatně pomaleji a hůř. Mohou za to metabolické změny, a často i přes veškeré snahy kila dolů nejdou, nebo dokonce přibývají. Jak správně hubnout, aby úbytek váhy byl trvalý, vaše tělo nestrádalo a vaše snažení mělo kýžený efekt? Vědci přišli na to, co při hubnutí dělat a co rozhodně ne.

Jídelníček je základ

Asi nikoho nepřekvapí, že bez úpravy jídelníčku hubnutí nepůjde. Podívejte se na jídla, která vám po padesátce s hubnutím pomohou. Seznam najdete v tomto videu:

Samozřejmě existují potraviny, kterým byste se měli raději vyhýbat. Nicméně omezte skutečně ty potraviny, které jsou nezdravé. Mezi ně se řadí hlavně klobásy, párky, nekvalitní uzeniny, smažená jídla na přepálených tucích a jednoduchých cukrech.

Jak správně postupovat

Asi nejzásadnější odhalení vědců je fakt, že byste se měli vyvarovat nejrůznějších detoxů a drastických diet. Organismus jimi dostanete do stresové situace a veškeré snažení přijde nazmar. Těžce shozená kila se většinou vrátí jo-jo efektem. Což znamená, že kila naberete zpět a jako bonus ještě nějaká další navíc. Kromě toho se nenaučíte správně nad jídlem přemýšlet a správně jíst.

Netrapte se seznamy zakázaných potravin. Pokud budete většinu času dodržovat pestrý a vyvážený jídelníček, jednou za si čas dopřát dobrý domácí dezert nevadí. Zdroj: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Nevylučujte potraviny z jídelníčku

Další chybou, kterou se často lidé ve snaze hubnout dopouští, je podle vědců vylučování některých potravin z jídelníčku. Většinou si sami vytvoříte seznam jídel, po nichž si myslíte, že tloustnete a přestanete je jíst. Jenže místo toho, abyste si jídlo užívali a získávali z něj dobrý pocit a cenné živiny, je pro vás každé sousto zdrojem výčitek a navíc lavírujete mezi povolenými a zakázanými potravinami. Na to zapomeňte. Stejně tak záměrně nevynechávejte jídla, nesnažte se zhubnout pomocí zázračných pilulek, nebo snad dokonce projímadel. Váš metabolismus tím nepotěšíte. Naopak mu zaděláte na zdravotní komplikace.

Pravidelný pohyb může být i svižnější procházka. Zdroj: cctm / Shutterstock.com

Jezte vše, ale přiměřeně

Klíčem k úspěchu je jíst vše, ale v rozumné míře. Každá makroživina má pro tělo naprosto zásadní význam a není dobré žádnou záměrně vynechávat, pokud nepotřebujete ze zdravotního hlediska speciální dietu. Soustřeďte se na dostatek kvalitních bílkovin. Mezi tuky vybírejte ty zdravé a sacharidy volte komplexní. Klíčem k úspěchu je dodržovat pestrý a vyrovnaný jídelníček a přidat k němu zdravý pohyb. Když přijde den, kdy budete mít chuť na zákusek, dejte si jej bez výčitek. Ostatně nejíte zákusky každý den.

