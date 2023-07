Jak zpevnit paže po 50? Stačí pár snadných cviků s PET lahví 5 minut denně

Takzvaná netopýří křídla nikomu na sebevědomí rozhodně nepřidají. Ani po padesátce, kdy na sobě takové změny začnete pozorovat, ale není nic ztraceno. Jednoduchými cviky je ještě možné dosáhnout výrazného zlepšení a paže zpevnit. Jak na to?

Ať chceme, nebo ne, léta nezastavíme a s přibývajícím věkem přicházejí také změny, o které jistě nestojíme. Padesátka jakoby přitom byla jakýmsi zlomem. To, co doposud šlo téměř samo, najednou dělá problémy. Úbytek svalové hmoty pak patří mezi změny, s nimiž se nechceme smířit – zvláště na místech, kde to jen těžko zamaskujeme, jako třeba na rukou. Leda bychom se postarali o to, aby byly naše paže co nejdéle krásné a plné. Jde to celkem snadno, jen vědět, jaké cviky jsou ty nejúčinnější.

Ideálním řešením je samozřejmě zajít si pro radu ke zkušenému trenérovi a pod jeho vedením se naučit pár cviků, které pak bude možné opakovat i v klidu vlastního domova, třeba jen s pomocí videonávodů.

Stárnutí nezastavíme, ale můžeme ho zpomalit

Proč se vlastně z pevných paží stávají pro některé z nás doslova noční můry? Jde o to, že postupem času, pokud ruce netrénujeme, ubývá svalová hmota. Částečně je nahrazována tukem, ale z velké míry zůstává kůže (z níž se navíc vytrácí kolagen) bez výplně, takže v horní části paže vznikají takzvaná netopýří křídla.

Trpělivost přináší pevné paže

Jako každá změna, chce i zpevnění paží pravidelnou aktivitu a správné cviky. Nepočítejte, že se po druhém dni cvičení všechno spraví, ale už po měsíci jistě uvidíte znatelný rozdíl. Nejlepší tak bude udělat si snímek ještě před zahájením tréninků, abyste měli co porovnávat a nevytrácela se motivace. Člověk totiž velmi snadno zapomíná, jak vypadal ještě před týdnem.

Namísto činek klidně použijte PET lahve naplněné vodou. Zdroj: Shutterstock

Nepotřebujete skoro nic

Jak na zpevnění povislé kůže na pažích? Dobrou zprávou je, že na toto cvičení nebudete potřebovat žádné speciální drahé náčiní, docela dobře si vystačíte s tím, co určitě máte doma. Tam, kde se pracuje s činkami, stejně dobře poslouží PET lahve naplněné vodou, místo speciálních lavic je možné použít kuchyňskou židli a tak podobně.

Jak na svícen?

Pusťme se tedy do toho. Nejprve uchopte do každé ruky jednu malou činku (nebo naplněnou malou lahev) a rozpažte. Následuje ohnutí rukou v lokti do pravého úhlu směrem vzhůru a přitom si stále kontrolujeme, aby se ruky nevykláněly ani před, ale ani za tělo. Představte si, že ležíte na zemi a ruce jsou také stále přitisknuté k podlaze. Nyní budete ruce zvedat a zase spouštět do původní pravoúhlé pozice. To je vše, cviku se říká svícen.

Paže posílíte i jednoduchým cvikem se židlí. Zdroj: Shutterstock

Další jednoduchý cvik posílí biceps

Další cvičení posílí bicepsy a je stejně jednoduché, možná ještě jednodušší než již popsaný pohyb. Nyní jde jen o to spustit ruce s činkami, které držíme zespodu (tedy máme-li lokty dozadu, pak jsou činky “před dlaněmi” - směřují dopředu a kdybychom s nimi natáhli ruce dopředu před tělo, jako bychom drželi třeba tác, budou v podstatě položené na dlani). Nyní jen bez velkého napětí budeme zvedat ruce k ramenům a zase spouštět zpět. Je to jednoduché a účinné.

Kliky jsou také účinné

Můžeme zkusit i jiný cvik, který nás učili už na základní škole, ale na své účinnosti neztratil a nikdy neztratí. Jsou to docela obyčejné kliky, které již vyžadují trochu lepší fyzickou kondici, ale zase jsou dříve vidět výsledky. V kombinaci několika doporučovaných cviků pak stačí jen přibližně deset minut cvičení denně, abyste zanedlouho zaznamenali první výsledky. A to jistě za pár chvil denně stojí.

Skalpel až na konec

Pokud by nic z uvedeného nepomohlo, stále je tady ještě plastická chirurgie. Takové zákroky ale samozřejmě budeme volit hlavně v případě, kdy se nepodaří zpevnit paže přirozenější cestou. Tak mnoho štěstí a vytrvalosti na cestě za vysněnými pažemi, za které se nikdo nebude stydět ani v tričku s krátkým rukávem.

