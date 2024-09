Mít tak břicho jako dříve! Přesně to si přeje spousta maminek po porodu. Jste jednou z nich?

Jistě, po porodu nemůžete očekávat, že budete mít vosí pas a pevné křivky jako v dobách, kdy jste pravidelně chodily cvičit nebo běhat. Příchod vašeho miminka si žádá své a jednou z vašich obětí je i trochu vytahané břicho.

Ale i to se dá spravit! „Spousta maminek je ze svých nových křivek trochu zaskočená a chtěla by zpátky svoje tělo. Jenže ono to nejde tak rychle,“ říká fitness trenérka a pokračuje: „Je důležité si uvědomit, čím vším tělo během těhotenství prošlo. A není na škodu být vůči němu (ale i sobě) trochu laskavější.“

Fitness trenérka Lauren Fitter vám ve svém příspěvku ukáže, jak se zbavit „maminkovského“ břicha. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Rozestoupení svalů

V zahraničí říkají maminkovskému bříško mummy tummy. Jeho typickými vlastnostmi je měkkost, ochablost a někdy i vypouklost. Lékaři tomuto stavu říkají Diastáza – oddělení svalů rectus abdominis.

„Není to nic nepřirozeného, naopak! Tělo reaguje na potřeby rostoucího plodu v břiše tím, že roztahuje svaly. Během těhotenství vzniká kolem pupku mezera, která po porodu buďto zacelí nebo naopak zůstane na svém místě. A to může být problém nejen proto, že břicho zůstane vypouklé, ale také zhruba 30 % maminek si stěžuje na strašné bolesti zad,“ říká odbornice.

Škodlivý (tělo)cvik

„Aby se tato část břicha znovu zpevnila a zploštila, je potřeba začít cvičit. Bohužel, ne všechny cviky jsou ale na to vhodné. Naopak, můžete si jimi i přitížit,“ varuje fitness trenérka a dodává, že rizikové jsou zejména sklapovačky nebo sedy-lehy.

Vhodné nejsou ani jakékoliv silové pohyby, kterými jen docílíte toho, že se břicho vypukne. Tabu jsou jógové pozice, které extrémně napínají břicho (například most, kobra) či posilování činkami.

close info Profimedia zoom_in Poporodní břicho je měkké, vypoulené a vytahané.

Změna poloh

Řešením na maminčino břicho je podle fyzioterapeutky čas a poctivé cvičení. Jeden z nejúčinnějších cviků je prý tento: „Sedněte si do tureckého sedu. Položte ruce na břicho a pořádně se nadechněte. Při výdechu zatněte břišní svaly a snažte se tak chvíli vydržet. Stejný cvik opakujte několikrát. Můžete přitom měnit pozice – místo tureckého sedu zkuste sed na kolenou, polohu na „všech čtyřech“ nebo stoj s mírně pokrčenýma nohama. Důležité: Ve všech pozicích dbejte na to, abyste měli rovná záda!

Pečlivost a pravidelnost

„Pokud tento cvik budete provádět deset minut každý den, brzy uvidíte výsledky,“ slibuje odbornice. Podle ní je důležité také rukou hlídat pupík. V žádném případě by neměl být vypouklý!

Pravidelnost a intenzita cvičení vám přinesou dobré výsledky. Proto vydržte a po prvních nezdarech to určitě nevzdávejte! Podle žen, které tento cvik praktikují, je úbytek nadbytečných centimetrů v pase doslova astronomický!

