Chcete mít krásnou a hustou kštici? Není to jen o kosmetických prostředcích. Je to i otázka zdravé stravy! Která jídla jsou nejlepší pro zdravé vlasy?

Kvalita vlasů se zdaleka neodvíjí jen od používání drahých šampónů a kondicionérů. Zásadní roli hraje i to, co jíme. Pokud chcete mít vlasy zdravé, lesklé a plné vitality, je důležité pravidelně zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na potřebné živiny. O které se jedná konkrétně?

Tučné ryby

Pokud chcete mít vlasy v prvotřídní kvalitě, jezte pravidelně tučné ryby jako je například losos, sardinky, makrely mořské plody. Jsou nadopované zdravými omega-3 mastnými kyselinami, které podporují nejen růst vlasů, ale také je výborně hydratují a dodávají jim lesk.

Řecký jogurt

Kvalitě vlasů prospěje i kvalitní řecký jogurt. Obsahuje bílkoviny, které jsou nezbytné pro stavbu vlasů, a také kyselinu pantotenovou, která podporuje prokrvení vlasové pokožky a zabraňuje vypadávání vlasů.

Špenát

Tato listová zelenina je plná užitečných vitamínů a minerálů, které podporují zdraví vlasové pokožky a chrání křehké vlasy před lámáním a třepením. Obsahuje velké množství vitamínu A i C, jedná se o skvělý zdroj železa, beta-karotenu a kyseliny listové.

Ovesné vločky

Ke krásné hřívě vám dopomůže i pravidelná konzumace ovesných vloček. Obsahují vlákninu, vitamíny, křemík, mangan a beta glukan, díky kterým vlasy zesílí a budou krásně lesklé.

Luštěniny

Růst vlasů vám dokonale podpoří i luštěniny. Jedná se totiž o dokonalou kombinaci biotinu, kyseliny listové, zinku a železa.

Dýně a dýňová semínka

Dýně je bohatá na vitamín A a beta-karoten, které chrání vlasy před vysušením a podporují jejich růst. Najdete v ní i důležité vitamíny B1, B2, B3, E, kyselinu listovou (B9), omega­3 mastné kyseliny, z minerálních látek hořčík, draslík, vápník, měď, selen, železo, zinek a fosfor. Dýňová semínka obsahují zinek, který je důležitý pro zdraví vlasové pokožky.

Ústřice

V případě, že chcete postupem času zvýšit hustotu vašich vlasů, dopřávejte si pravidelně ústřice. Jsou bohaté na zinek, který je důležitý pro zdraví vlasové pokožky a zabraňuje vypadávání vlasů.

Batáty

Pokud máte suché vlasy bez lesku, zkuste si dávat pravidelně sladké brambory. Jsou plné antioxidantů, minerálů a vitamínů. Především podstatného vitamínu A, který obalí vlasy ochrannou vrstvou a zabrání jejich vysoušení. Jeden sladký brambor pokryje dokonce 4násobek jeho doporučeného denního příjmu.

