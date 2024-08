Léto se sice pomalu blíží ke konci, vedro je však neustále. V takových dnech je velice důležité, abyste byli hydratovaní. Podívejte se, jaký je nejlepší studený nápoj do letních veder.

Léto je skoro u konce, to však neznamená konec veder. V horkých dnech je velice důležité, abyste věnovali pozornost hydrataci. Nikdo totiž nechce riskovat úpal, dehydrataci a vyčerpání, což jsou nemoci související s horkem.

Mnoho studených a sladkých nápojů tvrdí, že vašemu tělu pomohou zůstat hydratované, ale ve skutečnosti tomu ve většině případů tak není. Jaké jsou tedy opravdu nejlepší studené nápoje, které vám pomohou přežít letní vedra?

Youtube video o nápojích, které jsou dobré, když se potřebujete osvěžit, najdete na kanále Pick Up Limes:

Zdroj: Youtube

Nejlepší nápoje do horka

Je samozřejmost, že naprosto nejlepším nápojem do vedra je voda. Je to zkrátka a dobře nejlepší způsob, jak zůstat hydratovaní. Neobsahuje žádné přebytečné cukry, žádnou chemii, je to zkrátka značka ideál. Jelikož voda tvoří více než polovinu lidského těla, je důležité, abyste doplňovali zásoby. Vody není nikdy dost. Pokud však toužíte po nějaké chuti, můžete do vody přidat plátky citronu nebo máty.

close info Profimedia zoom_in Naprosto ideální zdroj hydratace ve velkých vedrech je voda.

Pokud ani citron a máta nepohladí vaše chuťové pohárky, jsou tu další alternativy, jak získat hydrataci a chuť najednou. Jednou z nich je například kokosová voda. Je chutná, ale neobsahuje přebytečné cukry, má nízký obsah sacharidů a vysoký obsah bílkovin. Při hydrataci vašeho těla tudíž bude účinná. Je však důležité, abyste byli při výběru pečliví a opravdu sáhnuli po neslazené kokosové vodě.

Smoothies

Pokud chcete dokonalou chuť, hydrataci a něco, co vás i lehce zasytí, ideální volbou je domácí smoothie. Ovoce a zelenina hydratují z potravin nejlépe. Především ty na vodní bázi.

Proto určitě není od věci si v horkém letním odpoledni připravit své oblíbené ovoce či zeleninu, lehce je nakrájet a vše hodit do mixéru. Pak už stačí jen přihodit trochu ledu a máte hotovo. Dokonalý, chutný a osvěžující nápoj, který vám zajistí i dostatečnou hydrataci.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.humanitas-sanpiox.it