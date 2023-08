7 nejlepších druhů ovoce na hubnutí: Vedou jablka, ananas zrychluje metabolismus

Ovoce je oblíbené nejen u dětí, ale i u dospělých. A co by to bylo za léto bez čerstvého sezonního ovoce! Je to však potravina bohatá na cukry, kalorická a mnozí se mohou obávat, že jim pokazí redukční dietu. Kterého ovoce v umírněném množství se nemusíte obávat, a dokonce vám může pomoci s hubnutím?

Ovoce: Sladké a štavnaté dary přírody Co ovoce a dieta? Ovoce je na tom v porovnání se zeleninou samozřejmě významně hůř, obsahuje totiž cukr a je kalorické, ale má i řadu předností. Obsahuje často hodně vody, vitaminy i minerály, vlákninu i látky, které mohou významně přispět k hubnutí. V případě ovoce však platí také střídmost. Ovoce do redukčního jídelníčku patří, ale nic se nesmí přehánět, kalorie jsou stále kaloriemi. Které druhy ovoce jsou nejlepší? Tyto doporučuje Aleš Lamka, který se věnuje fitness: Grapefruit je osvěžující, ale mnohým vadí jeho chuť. Pokud neodstraníte tenké blanky měsíčků, bude grapefruit totiž hořký. Grep a také jeho šťáva jsou skvělým doplňkem redukční diety. Má se za to, že konzumace grepu může přispět ke redukci tělesného tuku, a dokonce i vysokého krevního tlaku. Jablka mají nízký obsah kalorií, vysoký obsah vlákniny a mohou vám pomoci cítit se déle sytí. U jablek je ale důležitější dužnina, proto volte raději ovoce než jen šťávy. To stejné platí také pro pomeranče i u nich je významná právě dužnina a samozřejmě také vitamin C. Mezi ovoce významné a často používané v dietním jídelníčku patří rozhodně také drobné lesní a zahradní plody. Borůvky, jahody, maliny i další jsou plné antioxidantů, vitamínů a vlákniny, takže vám pomohou uspokojit chuť na sladké a zároveň podpoří hubnutí a celkové zdraví. Broskve, nektarinky, švestky, třešně a meruňky jsou všechno peckoviny a ovoce více méně nízkokalorické. Raději než ovocné šťávy konzumujete čerstvé ovoce i s dužninou a slupkami. Zdroj: pilipphoto / Shutterstock.com Hubněte třeba s ananasem Ananas je velmi ceněným a v redukci diety využívaným ovocem, které ovlivňuje organismus v mnoha směrech. Je to poměrně nízkokalorické ovoce s vysokým obsahem vody. Obsahuje hodně vlákniny, která podporuje pocit sytosti a omezuje tak přejídání. Obsažená vláknina také pomáhá regulovat trávení a udržovat stabilní hladinu cukru v krvi. Navíc je téměř bez tuku, je tedy ideální pro ty, kteří se snaží snížit příjem tuků a kalorií. Ananas obsahuje enzym bromelain, který podporuje trávení tím, že napomáhá rozkládat proteiny. Některé studie naznačují, že bromelain by mohl mít také mírný vliv na zrychlení metabolismu. Má taky relativně nízký glykemický index, což znamená, že jeho konzumace nezpůsobuje rychlý nárůst hladiny cukru v krvi. To může pomoci udržet stabilní hladinu energie.