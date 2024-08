Nehledejte zdraví v tabletách, ale raději přidejte do jídelníčku ty správné potraviny. Pak budete ale muset vědět, které nutriční látky jsou pro zdraví pleti nejdůležitější a v jakých potravinách se skrývají.

Které jsou ty nejlepší potraviny pro zdraví pokožky?

Už dávno se ví, že jídlo má hodně co do činění s naším zdravím. Když se řekne zdravé kosti, každého napadne vápník. Při nachlazení a nemoci bez přemýšlení saháme po vitaminu C. Ale jak je to s kůží?

Se zdravím pokožky si rozhodně spojujeme především vitamin E, nicméně není to jen tento jediný vitamin, který přímo podporuje zdraví pokožky, stejně jako kosti nejsou tvořeny výhradně vápníkem a celkové zdraví podpoří i další jiné látky než pouhý vitamin C.

Které potraviny jsou nejdůležitější pro zdraví pokožky, nehtů a vlasů? Právě to vám přiblíží tento příspěvek z YouTube kanálu Medical Centric.

Zdroj: Youtube

S krásnou pletí vám pomůže pestrý jídelníček

Když to tedy není jen vitamin E, které další látky obsažené v potravinách jsou důležité pro naši kůži čili největší orgán, kterým naše tělo disponuje?

Je to například vitamin A, tento pomáhá udržet celkové zdraví pokožky, podporuje obnovou krevních buněk. Deficit tohoto vitaminu se projevuje především suchou a šupinatou pokožkou. Z potravin bohatých na právě áčko se můžete vrhnout například na mrkev, batáty čili sladké brambory, špenát nebo játra.

Vitamin C bývá také často uváděný na přebalech kosmetických přípravků a pleťových krémů. Céčko je silný antioxidant a podporuje tvorbu kolagenu, přímo tedy proto souvisí s pružností a pevností pokožky.

Protože jde o antioxidant, bojuje také s volnými radikály. Jistě víte, že vitamin C je obsažený především v citrusech, ale i dalším ovoci a zelenině, nebo také šípcích. Na vitaminy C i A jsou bohaté například také červené a žluté papriky.



A teď k vitaminu E. I tento chrání kůži před oxidačním stresem a poškozením, které způsobuje UV záření. Navíc pokožku také pomáhá udržet hydratovanou. Tento vitamin se přirozeně vyskytuje v ořeších a semínkách nebo velmi moderním a trendy avokádu. Tradičně jsou vypichované nejen vlašské ořechy, ale i slunečnicová semínka

Vitamin D je důležitý pro obnovu a tvorbu kožních buněk. Je dobře známo, že vitamin D si tělo samo produkuje, pokud je vystavené slunečnímu světlu. Jeho zdrojem jsou však také vejce a ryby, za nejlepší volbu se považuje často losos.

Vitamin K, který se nachází hlavně v listové zelenině, brokolici a fermentovaných čili kvašených potravinách, je důležitý pro hojení, tedy i redukci strií, jizev či tmavých kruhů pod očima. Takže jistě nesmí chybět ani ten.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pestrý jídelníček plný kvalitních potravin podpoří i zdraví vaší kůže.

Pleti prospívá i olivový olej, kakao nebo zelený čaj

Z minerálů je nejdůležitější zinek, selen a měď. Zinek napomáhá hojení a regeneraci, selen je silný antioxidant, měď podporuje tvorbu kolagenu. A to je vše nezbytné pro zdravou a krásnou pleť. Mastné kyseliny omega-3, kolagen i antioxidanty významně napomáhají zdraví pokožky a samozřejmě také celé řadě dalších procesů v našem těle.

Nejen srdci, ale i kůži prospívá například také olivový olej, který je nesmírně bohatý na antioxidanty a zdravé tuky.

A čím to všechno zapít? Třeba kvalitním kakaovým nápojem, zeleným čajem nebo šťávou z hroznů. I tyto všechny obsahují látky, které podporují zdraví pokožky. Nicméně hlavně pijte dost tekutin! Pro pokožku celého těla je nesmírně důležitá právě hydratace.

Zdroje: healthline.com, health.clevelandclinic.org