Máte pocit, že by se hodilo věnovat čas také tomu, co jíte? Naše mladá a akční těla se pomaličku mění, a tak se hodí dodat organismu to, co potřebuje právě teď. Které druhy potravin jsou po 40 nejzajímavější pro své složení a nutriční látky?

Co potřebuje tělo po 40?

Ženská i mužská těla se časem mění, a to nejen po vizuální stránce. Ve věku po 40 je už co by kamenem dohodil do přechodu, ale zásadní změny tělo ani duše zatím nepociťují, i když k nim velmi pomalu a pozvolna již dochází. Náš organismus ale už toužebně vyhlíží, kde by dostal adekvátní množství vlákniny, bílkovin, ale také antioxidantů nebo kvalitních tuků, které jsou právě po čtyřicítce potřeba.

Co jíst ve 30, 40 nebo 50? To vám objasní tento příspěvek z YouTube kanálu CBS News. Frances Largeman-Rothová z magazínu Healh objasňuje, které potraviny jsou nejdůležitější právě v těchto různých obdobích života.

Zdroj: Youtube

Nejen potraviny, ale i životní styl

Nejde jen o štíhlou linii, ale o to, udržet se ve zdraví a v dobré formě. K vyváženému jídelníčku, který poskytuje především široké spektrum kvalitních potravin, by měl samozřejmě patřit také pohyb, spánek a odpočinek, ale též minimum stresu, abychom mohli mluvit o zdravém životním stylu a podpoře zdraví.

Nejde tedy jen o jídlo a pití, ale i o to, jak se celkově staráme o vlastní fyzickou i mentální pohodu. Můžete tak stále častěji slyšet i od profesionálů, že nejde jen o to, co jíme, ale také zda máme čas jíst v klidu.

Jsme sice často vystavováni stresu, ale měli bychom umět i relaxovat, a to denně. Najít si alespoň pár minut na vědomý odpočinek mysli. Časy adorovaných workoholiků jsou ty tam, dnes se vypichuje střídmost jak v konzumaci, tak pracovním a duševním vypětí.

Na které potraviny zacílit po 40?

Zpět ale k potravinám, které by měly patřit do jídelníčku po čtyřicítce. Jde samozřejmě o potraviny, které nelze označit jinak než zdravé! V druhé řadě jsou také bohaté na konkrétní látky, které už byly zmíněny čili zdravé tuky, antioxidanty, vláknina a bílkoviny.

Jistě že není nutné jíst právě konkrétně tyto, ale v každém případě byste měli zvážit, zda máte dostatečný přísun důležitých makro i mikro živin. Nemusíte se vzdávat nadobro cukru ani příloh, dobré je ale začít upředňostňovat kvalitní zdravé potraviny. Na nákupní seznam si proto připište především tyto potraviny.

Losos, a obecně i další druhy ryb, je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, které podporují činnost srdce a mozku. Navíc jde především o bílkovinu.

Avokádo je známé tím, že je opravdu tučné, nicméně je to právě omega-3, co z něj dělá plodinu zdravou a zajímavou, stejně tak jako mix vitaminů, konkrétně A a E.

Také semínka a ořechy jsou bohaté na omega-3, obsahují i bílkoviny a vitaminy. Některá semínka mají také vysoký obsah vápníku, který se doporučuje doplňovat ženám již v předstihu před příchodem menopauzy, se kterou je spojováno také řídnutí kostí. Na vápník je například bohatý sezam či koprové semínko, nejvíc je ho ale v máku!

U nás méně známá quinoa může tělu nabídnout bílkoviny, vlákninu a z minerálů především hořčík a železo. Quinoa je velmi příjemná jako příloha, ale také ji lze přidat do salátů, polévek nebo pomazánek. Drobná kulatá zrna se připravují snadno a mají příjemnou chuť. Cizrna je sice známější, ale v české kuchyni není běžná. Přitom je to luštěnina velmi příjemná a dá se použít mnoha způsoby. Cizrna je skvělým zdrojem bílkovin i vlákniny.

Ze zelené zeleniny je často zmiňovaná kapusta. Je to skvělý zdroj minerálů a antioxidantů i vitaminů K, C a A.

Méně známá zelenina, která ale sladkostí nemá daleko k ovoci, je sladká brambora. Batáty, jak se sladkým bramborám také říká, je velmi snadné připravit a mohou být ideální svačinou i večeří. Jsou bohaté na vitaminy A a C, vlákninu i antioxidanty.

Z ovoce vybírejte především bobuloviny, a to jak zahradní, tak i lesní. Jsou bohaté na vitamin C, vlákninu, a především na antioxidanty.

Své místo by měli mít v jídelníčku i citrusové plody. Jejich vysoký obsah vitaminu C je nepopiratelný a podílí se proto jak na zdravém imunitním systému, tak i kvalitě pleti.

Zdroje: marianne.cz, eatthis.com