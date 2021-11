Antidepresiva našich babiček: Nejlepší bylinky proti podzimním splínům

Začínají chladnější měsíce roku a přichází pochmurné počasí. Je méně slunečního svitu i denního světla. To nepřidá na náladě nikomu. Zkuste svou psychickou kondici a úsměv ve tváři podpořit dostatečným pohybem, zdravou životosprávou a nasadit ta nejlepší přírodní antidepresiva. Některé bylinky totiž mají úžasnou schopnost zbavit vás zbytečných splínů.

Napětí a stres číhají v současné době doslova a do písmene skoro na každém kroku. Není proto divu, že někteří z nás sáhnou občas po „pilulkách dobré nálady“. Existují však mnohem šetrnější způsoby, jak se příjemně uvolnit a být v pohodě. Vsaďte na bylinky! Mají schopnost, podobně jako syntetické léky, doplňovat nedostatek tzv. neurotransmiterů v mozku, což jsou látky, které přenášejí vzruchy v nervové soustavě. Jedná se především o serotonin, dopamin a noradrenalin. Nedostatek těchto látek se projevuje právě stavy sklíčenosti, smutku, úzkostmi nebo depresemi. Po kterých bylinkách sáhnout?

Třezalka tečkovaná je expert na splíny

Z bylinek, které mohou mít na naše tělo i mysl velmi pozitivní vliv, je třezalka opravdovým favoritem. Patří totiž mezi rostliny s vůbec nejsilnějšími antidepresivními účinky. Možná tomu nebudete věřit, ale stačí pít obyčejný třezalkový čaj. A klidně si ho naordinujte pravidelně každý večer. Nejlepší je odvar z vysušené, vlastnoručně natrhané třezalky, ale pokud jste si ji přes léto nenasbírali, pomůže vám i koupená z lékárny či obchodu se zdravou výživou. Uvolňující účinky pocítíte již po několika šálcích.

Třezalka má na naše tělo a mysl velmi pozitivní vliv. Zdroj: profimedia.cz

Ovšem neznamená to, že je možné užívat třezalku bez jakéhokoliv omezení. Vzhledem k tomu, že je tato bylinka kontraindikována u mnoha farmaceutických výrobků, před jejím nasazením se vždy poraďte se svým lékařem. A pozor si dejte i na její vedlejší účinky. Při jejím dlouhodobém pravidelném užívání může vést k vyšší citlivosti kůže na slunce či vyvolat vyrážky, nechutenství, poruchy zažívání, zvýšení krevního tlaku nebo závratě. Berete hormonální antikoncepci? Tak to buďte také opatrní, mohla by snížit její účinnost. Zároveň by se neměla užívat ani s léky na srdeční obtíže nebo léky na potlačení imunity. Takže se držte známého rčení „všeho s mírou“ a nepřehánějte to s ní.

Vyrobte si třezalkové kapky

K jejich výrobě budete potřebovat 2 polévkové lžíce sušené třezalky a 2 dl 60% lihu nebo ovocné pálenky. Třezalku jen zalijte lihem a nechejte ji na teplém místě louhovat asi tak čtrnáct dní. Po tu dobu směs několikrát za den protřepejte. Následně stačí vaše nové kapky přecedit a pak už jen dle potřeby užívat třikrát týdně 30 kapek.

Mučenka pletní utiší žal a dá klidný spánek

Tato nádherná okrasná rostlina není jen pastvou pro oči, ale je také spásou pro pošramocenou duši. K nám do Evropy se dostala ze Spojených států amerických během 17. století a už kdysi ji američtí indiáni užívali pro její velmi uklidňující účinky.

Mučenka pletní je spásou pro pošramocenou duši. Zdroj: Shutterstock

Používá se zejména během psychicky náročného období a celkově pomáhá zklidnit tělo, tlumí nervozitu, zmírňuje pocity úzkosti a také napomáhá lepšímu a delšímu spánku. Látky, které jsou v mučence obsažené, zabírají po deseti až dvanácti dnech pravidelné konzumace. Ale i u této byliny buďte opatrní a dopřejte si ji nejdéle po dobu osmi týdnů.

Dopřejte si mučenkový čaj

Na každý šálek vám postačí 2 polévkové lžíce sušené mučenky a 3 dl vroucí vody. Mučenku zalijte vroucí vodou a nechte ji louhovat tak patnáct minut. Následně sceďte a po doušcích popíjejte.

Šafrán zažene smutek

Šafrán pochází z Malajsie, kde je tradičně používán jako léčebný prostředek proti sklíčenosti a depresím, což ostatně napovídá už jeho krásná zářivě žlutá barva, která je symbolem energie a radosti ze života. Blizny téhle rostliny obsahují účinnou látku safranal, která v mozku zvyšuje hladinu serotoninu. Už ve starověké Persii byla tato bylina často užívána k zahnání smutků, špatné nálady a jako účinný prostředek na vydatný spánek.

Šafrán pochází z Malajsie, kde je tradičně používán jako léčebný prostředek proti sklíčenosti a depresím. Zdroj: profimedia.cz

Mějte po ruce skvělé šafránové kapky

Připravte si 1 polévkovou lžíci šafránových blizen, které přelijte 2 dl 60% lihu do uzavíratelné nádoby a nechejte asi dva týdny na teplém místě louhovat. Několikrát denně nádobu s bliznami a lihem protřepejte, léčivé látky se budou lépe uvolňovat. Pak vylouhovanou směs sceďte a kapky jsou připraveny. Po dobu šesti týdnů užívejte třikrát denně asi třicet kapek, pak je vysaďte.

Zdroje: www.vitalitis.cz, www.spektrumzdravi.cz, www.mamdeprese.cz