Snídaně je základem nejen dobrého dne, ale také úspěchu při hubnutí. Dokáže nastartovat metabolismus a tím také přispět ke kontrole hmotnosti. Musíme ale dobře zvažovat, co si k prvnímu jídlu dne dát, abychom nenadělali více škody, než užitku. Většině z nás se proto jistě hodí pár nápadů.

Jak získat dostatek energie pro následující hodiny, ale zároveň nepřijímat zbytečné kalorie, které se jen přidají k už tak se kupící tukové tkáni? Je zkrátka potřeba vybrat si ty pravé potraviny, které splní všechny vaše požadavky. Na výběr jich je dost, nemusíte se bát chudého jídelníčku.

Některé další hubnoucí triky vám prozradí Lišák na youtube:

Zdroj: Youtube

Jogurtem nic nezkazíte

Jedním z prvních zdravých jídel ke snídani, které nás napadne, bude asi jogurt. A bude to správná volba - tedy sáhnete-li po jogurtu kvalitním s nižším obsahem tuku a bez zbytečných cukrů. Proteiny, které v jogurtu najdeme, zasytí na poměrně dlouhou dobu, což nás zbaví chutě na další a další svačinky, které jsou absolutně zbytečné a pro tělo jen zatěžující.

Maliny zvládají divy

Co bychom si mohli dát dobrého k jogurtu, nebo klidně i bez něj? Může to být ovoce, odborníci doporučují pro tento účel nejlépe drobnější bobule jako jsou borůvky a další plody. Vynikající volbou ale budou například maliny, které obsahují z podobných plodin bezkonkurenčně nejvíce vlákniny, čímž dokáží přispívat ke snižování hmotnosti a navíc jsou prospěšné pro proces zažívání.

close info Melandaaini / Shutterstock zoom_in Bobuloviny jsou pro zdraví vlasů prospěšné, protože obsahují vitamin C. Navíc pomáhají hubnutí.

Bez vlákniny nezhubneme

Kdybychom chtěli ještě chvíli zůstat u vlákniny, neuděláme chybu výběrem ovesných vloček. Ty kromě toho také zajistí dlouhodobý pocit sytosti a nezvýší zbytečně hladinu krevního cukru, jehož následný pokles by vedl k pocitu hladu. Ovesné vločky tedy určitě do svého jídelníčku zařaďte, prospějí vám a už nyní si můžete začít vybírat o něco menší oblečení. Budete jej brzy potřebovat.

Vajíčka jsou důležitá

Místo cukru bílkoviny - to je pravidlo, které vám pomůže k vysněné figuře. A když bílkoviny, tak vajíčka, to je zřejmé. Proto neváhejte si připravovat k snídani vajíčka téměř v jakékoliv podobě.

Pomohou vám stabilizovat hladinu cukru v krvi, navodí pocit sytosti na dlouhou dobu, a dokonce podpoří nárůst svalové hmoty. Nebojte se, nestane se z vás hned kulturista, ale vyšší podíl svalové hmoty dále podpoří hubnutí. A to je právě to, o co usilujeme.

Chia semínka - třeba jako pudink

Slyšeli jste o doslova kouzelných chia semínkách? Jestli ne, je na čase je vyzkoušet, třeba ve formě chia pudinku. Jeho příprava je velmi jednoduchá, stačí večer semínka namočit do mléka a ráno budete mít snídani připravenou k okamžité konzumaci.

Do těla přitom dostanete omega-3 mastné kyseliny, bílkoviny a vlákninu. To vše pro dlouhodobou prevenci dalšího hladu i jako vynikající podpůrný moment pro hubnutí.

Zelený zázrak

Kdo by chtěl vyzkoušet ještě modernější podobu snídaně, pro toho bude vhodné smoothie, které je skvělou volbou pro rychlou a zdravou snídani. Jeho základem bude ovoce a zelenina, přidat můžeme jogurt nebo bílkovinový prášek pro vyšší a delší zasycení. Vlákninu můžete doplnit již zmiňovanými chia semínky.

Co vyzkoušíte právě vy?

Jak je vidět, možností zdravě posnídat a zahájit další úspěšný hubnoucí den máme dostatek. Bude jen stačit, když se před každou novou porcí zamyslíme nad tím, proč vlastně jíme a čeho chceme dosáhnout. Jídlo nám k tomu totiž může výrazně pomoci.

Zdroje: www.eatingwell.com, nutritionpro.cz, www.healthline.com