Snídaně je velice důležitá pro začátek dne. Je nutné, aby vám chutnala. Jaká snídaně je tedy ta nejlepší? S odpovědí přišel muž, který dvacet let studoval jídelníčky stoletých lidí. Podívejte.

Jídelní návyky jsou pro vaše zdraví velice důležité. A nevynechávat snídani patři mezi ty nejdůležitější. Snídaně by vám měla poskytnout dostatek energie až do oběda. Pokud jste zvyklí vynechávat ráno snídani, nedělejte to. S prázdným žaludkem tělo pracuje neefektivně a nemá dostatek energie. Proto je snídaně velice důležitá a někteří ji považují za absolutně nejdůležitější jídlo dne. Abyste začali svůj den pozitivně, je také důležité, aby vám snídaně chutnala, ne aby vám pouze poskytla výživu. Jaká snídaně je tedy ze všech nejlepší?

Nejlepší snídaně na světě

Odpověď na tuto otázku zjistil jistý Dan Buettner, muž, který se jakožto výzkumník dlouhověkosti zabývá tím, že navštěvuje staré lidi, kterým je přes 100 let a zkoumá jejich stravovací návyky. Snídaně podle něj musí být vybalancovaná, zdravá a zároveň chutná, aby vás i ve 105 letech vylákala z pohodlné postele. A, světe div se, Buettner zjistil, že nejvhodnější jsou na tohle kukuřičné tortilly s fazolemi! Již v brzkých ranních hodinách se rozdělává v domě 100letého staříka dřevěný oheň v peci. Do hrnce se dávají vařit pikantní fazole a míchá se kukuřičné těsto s dřevěným popelem. Kukuřičné tortilly mají zvláštní oříškovou příchuť a zároveň vám kromě vynikající chuti poskytnou nízkoglycemické sacharidy. Dřevěný popel zas narušuje stěnu kukuřice, ze které získáte velice důležitý vitamín B s názvem niacin. Také uvolňuje kyseliny, které pak tělo může absorbovat.

Dlouhověkost v podobě snídaně

Černé fazole, kterými se tortilly plní, jsou velice bohaté na chuť a hlavně vám skvěle vyčistí tlusté střevo, sníží krevní tlak a regulují inzulín. Zmiňovat, že obsahují obrovskou řadu vitamínů a látek prospěšných pro vaše tělo, snad není ani potřeba. Dalším kouzlem je pikantní kvašená zelenina zvaná chilero, která je vyrobena z octa, mrkve a pálivé feferonky. Ta společně s kurkuminem nabízí probiotickou vzpruhu. Kurkumin je sloučenina, která má silné protizánětlivé a antioxidační účinky. Zároveň také studie prokázala, že má protirakovinné vlastnosti.

