Chcete snížit svůj tlak o dvacet bodů? Vyzkoušejte tyto cviky, které vám pomůžou zhubnout a zároveň zlepšit své zdraví.

O vysokém krevním tlaku se říká, že je to tichý zabiják. Podle statistik jím trpí až 40 % Čechů a 25 % vůbec netuší, že má vůbec tento problém. Patříte mezi ně? Vysoký krevní tlak je záludný, protože nebolí. Způsobuje ho chronický stres, nadváha, sedavý způsob života, alkoholismus, ale i dědičnost, která se může, ale nemusí projevit…

Pokud se včas neléčí, může vyvolat spoustu závažných chorob jako je infarkt, mrtvice, onemocnění ledvin, očí nebo cév… A hádejte, jaká je nejčastější příčina úmrtí v Čechách? Bingo! Je to ischemická choroba srdeční (nedokrvenost srdce) a infarkt. A to je jeden z důvodů, proč byste si měli svůj krevní tlak hlídat

Autorka videa, Caroline Jordan, vám poradí cviky na snížení krevního tlaku.

Pohyb jako podpůrná léčba

Pokud máte vysoký krevní tlak, lékař vám zřejmě předepíše léky a doporučí klidový režim. Podle amerického kardiologa Wesleye Tyreeho to ale nestačí. „Jedním ze spouštěčů vysokého krevního tlaku je nadváha, zejména v oblasti břicha.

Nahromaděný tuk v této oblasti výrazně zatěžuje srdce a například u mužů zdvojnásobuje pravděpodobnost předčasného úmrtí z důvodu cukrovky, mrtvice nebo srdečních chorob,“ varuje lékař a doporučuje pravidelné sportování, které posílí kondici a zároveň napomůže k redukci váhy. Pokud tedy máte vysoký tlak (nebo ho nechcete zbytečně riskovat), pusťte se do toho!

Rychlá chůze

Ano, chůze je nejpřirozenější pohyb a zvládne ji každý. Nejenom, že si při ní hezky protáhnete (a prokrvíte) celé tělo, ale také ulevíte hlavě… Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří pravidelně chodí, mají nižší krevní tlak a nejsou tak náchylní k cévním onemocněním.

Podle Wesleye Tyreeho byste si měli vycházku dopřát třikrát denně. Nemusí jít o žádné velké túry, stačí vyrazit na deset minut do parku nebo obejít blok. Podle kardiologa jsou pravidelné krátké procházky účinnější než jeden delší výšlap.

Jízda na kole

Pokud vás chůze nebaví a raději jezdíte na kole, nevadí. I jízda na bicyklu vám může snížit tlak a napomoci k hubnutí. Ale platí u ní stejná pravidla jako u chůze. Časté a krátké výjížďky jsou pro vás vhodnější, než hodinový výlet do Kotěhůlek. Proto si svůj denní cyklistický plán rozčleňte na tři krátké jízdy po deseti či patnácti minutách. Cíl a plán cesty je na vás!

close info Profimedia zoom_in Jízda na kole je (nejen pro padesátníky) zdravá.

Oblíbená turistika

Většina lidí vyráží na výlety o víkendu. Vy si dopřejte malá dobrodružství i ve všední den. Podle kardiologů je ideální udělat si krátký, 30 minutový výlet po okolí. Můžete vyrazit do přírody (nebo okolních parků) a trochu se provětrat.

Chůze do kopce a z kopce vám pěkně okysličí tělo i mozek. A nejen to, pěkně se zapotíte, což je žádoucí i pro hubnutí. Pokud spojíte svůj výlet s výhledy po okolí, můžete mít i příjemný zážitek. Mimochodem, tento špacír má může snížit krevní tlak až o 10 bodů a to je dobrá motivace!

Běh na páse

Běhání je fajn. Nejenom, že uvolní zatuhlé svaly, ale také podpoří krevní oběh a to je přesně to, co potřebujete. Pokud nechcete běhat venku, protože vás na asfaltu bolí kolena, můžete zkusit běh na páse, který má měkčí povrch a nezatěžuje klouby, vazy a šlachy.

Nemusíte běhat rekordy, stačí když si pomalým tempem zaběháte 1 kilometr nebo si dopřejte desetiminutovku na rotopedu.

Přístroje – běžecký pás či rotoped – najdete ve fitcentrech, ale můžete si je koupit i domů. Každodenní fyzická aktivita vám jen prospěje.

Silový trénink

Zvedání zátěže většinou krevní tlak ještě zvýší. Ale podle lékaře Wesleye Tyreeho to nevadí, protože díky pravidelnému silovému tréninku se zbavíte přebytečného tuku, což zase uleví vašemu srdci. Z trvalého hlediska je silový trénink tedy vhodný, protože vám lepší zdraví a upraví hladinu krevního tlaku. Dopřejte si ho jako zpestření ke svým jiným sportovním aktivitám.

close info Profimedia zoom_in Plavání snižuje krevní tlak, ale také upevňuje fyzičku.

Plavání

Jedna studie monitorovala vliv plavání u seniorů trpících vysokým krevním tlakem. A jaký byl výsledek? Lidé, kteří plavali 45 minut denně, měli po 12 týdnech sportování o 9 bodů nižší tlak! A to je dobrá zpráva i pro vás…

Kardiolog Wesley Tyree ale dodává: „Aby účinnost byla vysoká, je potřeba pravidelně sportovat. Jednorázovky nefungují. Věnujte proto 150 minut týdně nějaké nenáročné fyzické aktivit jako je chůze, plavání… Nebo naopak si dopřejte 75 minut intenzivního sportování. Volba je na vás, ale nezapomeňte, děláte to pro sebe! A vaše zdraví za to stojí.“

