Potřebujete zhubnout nějaké to kilčo navíc? Zahrňte do svého jídelníčku těchto pět druhů chutné a zdravé zeleniny. Nebudete litovat!

Čím jste starší, jde hubnutí víc ztuha. Na trhu je spousta hubnoucích přípravků, které slibují zázraky do pár dnů, ale ty většinou stejně končí jo-jo efektem. Výživoví terapeuti se shodují na tom, že nejlepší cestou k vytoužené figuře je dostatek pohybu a zdravá pestrá strava bez nadbytku cukru, soli nebo chemických přísad. Vědci nedávno zjistili, že k hubnutí výrazně napomáhají i určité druhy zeleniny s „negativními kaloriemi“. Jde o plody, které nejsou tak kaloricky náročné, nicméně obsahují hodně vlákniny, takže tělo se při jejich trávení zapotí a vydá více energie. Pro vás to znamená jediné – hubnete, i když jíte. A které druhy zeleniny to jsou?

V příspěvku TheSeriousFittness se dozvíte, které druhy zeleniny podporují hubnutí. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Brokolice

Někdo ji miluje, jiný nenávidí. Nicméně pokud si k této zelenině najdete cestu, jen na tom vyděláte. Brokolice obsahuje 90 % vody a málo sacharidů, takže váš kalorický rozpočet vůbec nezatíží. Navíc je plná vlákniny, která funguje jako osvědčený tlumič hladu. Po takovém brokolicovém nášupu vám určitě nebude dlouho kručet v břiše! Brokolice navíc obsahuje látky, které napomáhají lepší detoxikaci organismu, proto vám pak půjde hubnutí jako po másle.

close info Profimedia zoom_in Brokolicové růžičky s jogurtovým dipem mohou být zdravou večeří.

Cuketa

I když na to nevypadá, má ještě méně kalorií než avizovaná brokolice. Obzvlášť, když cuketu upečete, tak se její energetická hodnota pohybuje na 25 kcal/100 gramů. Je pravda, že samotná pečená cuketa není nic moc, protože není chuťově výrazná. Proto je potřeba počítat i s dalšími přísadami, které pak ale dodají jídlu nejen chuť, ale i další kalorie. Nejvíce šetrným ochucovadlem jsou bylinky. K cuketě se hodí tymián, rozmarýn a bazalka. Zajímavou chuť jí propůjčí také česnek. Než ji dáte zapéct, nezapomeňte jí pokapat trochou olivového oleje, který ji dodá zajímavý středomořský šmak.

close info Profimedia zoom_in Cuketa patří mezi nízkokalorické zeleniny. Nejlepší je zapečená.

Pórek

Tento aromatický „brácha“ cibule je mezi výživovými specialisty velmi oblíbený. A není divu. Je nízkokalorický (má jen 27 kcal/100 g), má diuretické účinky a zvyšuje tvorbu moči. Zelenina navíc obsahuje silice, které podporují trávení, takže je ideální variantou do hubnoucích diet. Pórek vynikne v kombinaci s vejcem nebo mléčnými výrobky. Hodí se do pomazánek, polévek, slaných koláčů nebo zapečených pokrmů.

close info Profimedia zoom_in Pórek je ideální zeleninou pro dietáře. Obsahuje silice, které podporují hubnutí.

Dýně

Teď na podzim „je v kurzu“. Výhodou této buclaté zeleniny je fakt, že obsahuje hodně vlákniny, manganu a karotenů, které okamžitě vytvoří pocit sytosti. Takže klidně můžete sníst „kotel dýně“, ale její kalorická hodnota bude pořád nízká. Z dýně můžete udělat polévku, zapéct ji nebo přidat k masu. Vhodná je i do pomazánek nebo salátů.

close info Profimedia zoom_in Dýně óbsahuje hodně vlákniny a nadlouho vás zasytí.

Bílá ředkev

Říká se jí také daikon a můžete ji chroupat jak syrovou, tak vařenou, pečenou, dušenou, smaženou nebo marinovanou na plátky. Přestože někoho může odradit její štiplavá chuť, vězte že je to spíše výhoda, protože zelenina je dobrá sama o sobě a nepotřebuje tolik dochucovadel. Ví se o ní, že obsahuje silice, které podporují trávení. Tak toho využijte!

Zdroje: www.bezhladoveni.cz, www.ceskaselka.cz