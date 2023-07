Po které zelenině se hubne? Těchto 5 druhů má něco jako záporné kalorie

Jíst a přitom hubnout? To je jistě sen většiny žen – a nejen žen. Dobrou zprávou je, že existují takové druhy zeleniny, které nejenže mají zanedbatelné množství kalorií, ale dokonce působí na organismus tak, jako by kalorie z těla doslova vysávaly. Které to jsou?

Možná jsme někdy uvažovali o koupi nejrůznějších přípravků na hubnutí. Stojí spoustu peněz a jejich účinky jsou přitom velmi často přinejmenším sporné. Jsou pro naše tělo alespoň v něčem prospěšné? I o tom můžeme pochybovat, jde totiž většinou jen o tak zvané doplňky stravy, na které se nevztahují tak přísné testy, jako na léky. A tak bude jistě lepší sáhnout po přírodnějších možnostech ztráty přebytečných kil. Zvlášť když víme, že existují druhy zeleniny, jež nám v této snaze mohou velmi účinně pomoci. Brokolice vždy pomůže Jednou z hlavních pomocnic v hubnutí je brokolice. Jedni ji zatracují, druzí milují, ale ať už se na ni díváte jakkoliv, není možné jí upřít jednu vynikající vlastnost. Její kalorická hodnota je téměř nulová, lépe řečeno ve 100 gramech najdeme pouhých třiatřicet kilokalorií. A to je skutečné minimum. Uvážíme-li, na kolik způsobů je možné ji upravit, pak máme celkem solidní základ dietního jídelníčku. Brokolice jako hlavní jídlo nebo jako příloha výrazně sníží náš denní příjem kalorií a tím nás posune blíž k vysněné váze. Pokud bychom chtěli její výhody využít naplno, můžeme si k obědu uvařit třeba jednoduchou brokolicovou polévku. Stačí povařit růžičky brokolice, rozmixovat, dochutit kořením (sůl, pepř, můžeme přidat i bobkový list, česnek a také muškátový květ) – a je hotovo. Bez zahušťování, bez zbytečných kalorií. Rajčata, brokolice, salát... zelenina je na hubnutí ideální a je možné ji upravit mnoha způsoby Zdroj: Pixabay Cuketa na pečení Dalším druhem zeleniny, kterou můžeme s úspěchem využít při hubnutí, je cuketa. Ta má podle rozborů dokonce ještě nižší obsah kilokalorií než uvedená brokolice, a to v pečeném stavu pouhopouhých 25 ve 100 gramech. Je ale také pravdou, že možnosti jejího využití jsou o něco složitější a většinou se uchylujeme k jejímu dochucování a dalšímu zpracovávání, což přece jen nějakou tu kalorii přidá. I přesto ale jde o jednu z nejvhodnějších zelenin pro redukci hmotnosti. Pórek je sázka na jistotu Máte rádi pórkovou polévku? Pak máte z poloviny vyhráno. I ten se totiž na hubnutí hodí víc než většina ostatních potravin. S obsahem sedmadvaceti kilokalorií ve 100 gramech se řadí na jednu z pomyslných předních příček. I z pórku je přitom možné uvařit jednoduchý krém, vynikající a navíc doslova tukožroutský. Stačí na kousíčku másla osmažit cibulku, přidat pórek, zalít vodou a okořenit. Rozvařenou zeleninu následně rozmixujeme a můžeme zjemnit několika lžícemi mléka. Když zvolíme větší množství pórku a méně vody, dostaneme hustou polévku, která zasytí a přitom umožní tělu zbavovat se přebytečného tuku. Pro více potřebných bílkovin do hotového krému můžeme zamíchat vejce. Dýně do trouby i do hrnce Obdobně jako již zmíněné druhy zeleniny působí také dýně. Není nutné ani zmiňovat, že také z ní si bez problémů připravíme vynikající polévku, která nejlépe vynikne dochucená kari kořením a pro milovníky ostřejšího jídla také chilli papričkami. Dýně bude ale také vynikající pečená. Můžeme ji péct prakticky na sucho, nebo jen na pekáčku vymazaném olejem. K dýni, které i v této úpravě bude slušet právě kari nebo kmín, můžeme do trouby přidat i kousky nakrájených kuřecích prsou. Vznikne jednoduše a prakticky bez práce připravený oběd – a opět s minimální energetickou hodnotou. Pamatujete na mrkvový salát? Potravin, které je vhodné zařadit do hubnoucího jídelníčku, je samozřejmě mnohem víc. Věnujeme-li se nyní zelenině, mohli bychom jmenovat například okurky, rajčata, řapíkatý celer, červená řepa, zelí, ledový salát, květák nebo chřest. Zastavit se ale můžeme třeba u mrkve, kterou nám připravovaly už naše maminky, když jsme byli malí. Vzpomínáte na mrkvový salát: Jednoduše nastrouhaná mrkev zakápnutá navíc několika kapkami citrónu se může stát vynikající odpolední svačinkou, kterou si můžeme vychutnat bez výčitek svědomí. Ještě máte pocit, že držet dietu je vlastně jistý druh sebeobětování? Receptů, které mohou pomoci se ztrátou kilogramů, je nespočet a jídelníček, který si můžeme v době odbourávání tuků dopřát, je velmi pestrý. Jde jen o to, abychom se odhodlali udělat něco pro své zdraví. Jde to, možností je spousta.