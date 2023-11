Seznamů těch nejlepších bylin a koření proti zánětům je spousta a liší se jen výjimečně. Na špici se vždy skví stále tytéž. Rostou na zahradě nebo v záhonu. Jednoduše je koupíte v potravinách nebo stánku s kořením. Ač jsou běžné, používáme je málo.

Bylinky a koření proti zánětům

Bylinky a koření pomáhají lidem už tisíce let a ač jsou moderními léčivy nahrazovány, rozhodně nejsou k zahození. Často si můžete všimnout, že různé léky a čaje obsahují právě tyto byliny a koření či extrakty z nich.

Platí to také pro hřebíček. Voňavý a díky tvaru nepřehlédnutelný sušený kalich s poupětem stromu hřebíčkovce, je dobře známý pro své aroma a také třísloviny obsažené v koření. I hřebíček je používaný jako léčivo již tisíce let a stále se jej využívá při bolestivých zánětlivých onemocnění v dutině ústní i dalších zdravotních obtížích.

Se hřebíčkem vás lépe seznámí tento příspěvek z kanálu Zdraví z přírody.

Zdroj: Youtube

Protizánětlivé bylinky a koření u nás

Z našich domácích potravin je to rozhodně česnek, které lze používat v granulované formě i jako koření. Známe ho jen ale spíš jako agresivní, štiplavý, pikantní a plný alicinu. Právě tato látka stojí za léčivými účinky česneku. Od nepaměti se používal na bolavé klouby, kašel, infekce i bolavé zuby nebo uši. Alicin a další látky jako S-allycystein nebo diallyl disulfid jsou zodpovědné za protizánětlivé účinky česneku, který však může být v mnoha případech až příliš silný. U citlivějších osob dráždí žaludek, přímý kontakt kůže se šťávami může způsobit puchýře.

Rozmarýn si snadno vypěstujete

Ač nejde zcela o místní bylinku, dnes již běžně pěstovaný rozmarýn, který najdete nyní i v mrazuvzdorné variantě, a proto jej lze mít v záhonu celoročně, i u nás. Je to také bylina plná polyfenolů, kyseliny rozmarýnové, ursulové, olenanové a dalších látek, které působí protizánětlivě. Využívá se například při osteoartritidě, má se za to, že by mohla významně napomoci i při astma, zánětu dásní nebo kožních problémech.

close info Profimedia zoom_in Které naše i zahraniční bylinky a koření mají silně protizánětlivé účinky?

Koření proti zánětům z orientu

Co se týče exotického koření, které je však u nás už zcela běžné v čerstvé i sušené podobě, za jedno z nejvýznamnějších je považovaný zázvor. Tisíce a stovky let byl zázvor používaný především v Asii, kde je rostlina Zingiber officinale doma. Hlíza, kterou nazýváme zázvorem, obsahuje přes stovku látek, které mají širokou škálu účinků a jsou také významně protizánětlivé. Zázvor je používaný v lidovém léčitelství, ale dnes už také věda prokázala některé jeho účinky i množství obsažených léčivých látek.

Nejen zázvor, ale také blízký příbuzný a vizuálně velmi podobná rostlina i koření s protizánětlivými účinky, je kurkuma. U nás sice není běžně k mání čerstvá hlíza, která je téměř totožná se zázvorem, ale ve formě koření ji má skoro každý z nás doma. Od zázvoru se liší především výraznou zemitou žlutou barvou, jejíž zdrojem je látka zvaná kurkumin. Koření obsahuje přes tři sta významných látek, které působí protizánětlivě a také má podobné analgetické účinky jako například ibuprofen či diklofenak, se kterým jej srovnávalo několik studií.

Jmenujme například „Účinnost a bezpečnost kombinace komplexu kurkuminoidů a diklofenaku oproti diklofenaku u osteoartrózy kolenního kloubu: Randomizovaná studie“ z roku 2020 nebo „Bezpečnost a účinnost kurkuminu versus diklofenaku u osteoartrózy kolenního kloubu: randomizovaná otevřená studie s paralelním ramenem“ zveřejněná o rok dříve.

Díky tomuto výzkumu potvrdila kurkuma své dobré jméno nejen v lidovém léčitelství, ale začíná se o ní uvažovat také jako o zdroji látek, které může využít i farmaceutický průmysl.

Zdroje: healthline.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov