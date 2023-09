Plíce jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle a jejich zdraví mohou pozitivně ovlivnit některé potraviny, které teď možná sklízíte ze zahrady.

Plíce jsou párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem. Jejich hlavní funkcí je dýchání, tedy přijímání kyslíku a vylučování oxidu uhličitého. Aby naše plíce mohly správně fungovat, je důležité je pravidelně čistit a dopřát jim vše, co jim prospívá.

Kromě zdravého životního stylu je důležitý i aktivní pohyb, který plíce trénuje v aktivním dýchání, což ve výsledku prospívá naprosto celému organismu. Které ovoce a zelenina vám možná právě teď dozrávají na zahradě a mohou zdraví vašich plic prospět?

Co byste měli mít pravidelně v jídelníčku pro zdraví plic? Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Jedno jablko denně, půl zdraví

Toto přísloví jste již určitě někdy slyšeli a vězte, že je pravdivé. A platí i v souvislosti s plícemi. Jablka totiž mohou pomoci zpomalit jejich stárnutí a možné zhoršování jejich funkce, a to v průměru až o deset let.

Platí to především pro kuřáky, kteří si plíce dobrovolně poškozují. Látky obsažené v jablcích zvané fytonutrienty prokazatelně snižují oxidativní stres a zánět, což pozitivně ovlivňuje nejenom samotnou funkci plic, ale také jejich odolnost.

close info Shutterstock zoom_in Látky obsažené v jablcích zvané fytonutrienty prokazatelně snižují oxidativní stres a zánět.

Vlašské ořechy

Pokud máte doma ořešák, využívejte k posílení plic i uzrálé vlašské ořechy. Když si dopřeje jednu hrst denně, dodáte tělu optimální množství užitečných omega-3 mastných kyselin. Výborně chrání organismus nejen před dechovými obtížemi, ale i před nepříjemnými a nebezpečnými záněty. Tyto zdravé tuky urychlují jejich průběh i celkovou léčbu.

Podzimní listová zelenina

Pro podporu správného fungování plic byste si v tuto dobu měli pravidelně dopřávat zeleniny, která vydrží na záhonech až do počátku chladnějších dní. Užívejte si proto klasické i růžičkové kapusty, špenátu, zimního zelí, mangoldu či pozdních kedluben.

Listová zelenina obsahuje poměrně vysoké dávky esenciálních mikronutrientů, které významně podporují zdravé plíce. Jedná se o antioxidanty, vlákninu, vitamíny a minerály. Jejich pravidelná konzumace je spojovaná s nižším rizikem vzniku rakoviny plic, chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu.

Brokolice

Další skvělou potravinou pro zdraví plic je brokolice. Je známá svým vysokým obsahem vitaminu C, karotenoidů a fytochemikálií, které se podílejí na čištění plic od škodlivých prvků. Velice cenný je i sulforafan, který působí jako antioxidant a stimuluje přirozené enzymy, jež detoxikují celý organismus, včetně plic.

Česnek

K očistě a dobré kondici plic můžete přispět i pravidelnou konzumací česneku, který si můžete přidávat do mnoha pokrmů. Má silné protizánětlivé a antioxidační účinky, které pomáhají potlačovat oxidativní stres v celém organismu, včetně plic. Čínská medicína říká, že konzumace syrového česneku alespoň dvakrát denně podstatně snižuje riziko vzniku rakoviny plic.

close info Profimedia zoom_in Vinné hrozny jsou bohatým zdrojem antioxidantů, aminokyselin a flavonoidů, které prospívají zdraví plic.

Hroznové víno

Stejně tak si v této době můžete užívat zralých hroznů, které jsou pro plíce také požehnáním. Jsou bohatým zdrojem antioxidantů, aminokyselin a flavonoidů. Nejvíce je jich ve slupkách a semínkách, proto je nevyhazujte a naučte se jíst hrozny celé.

Hlavně jedinci trpící astatem a kuřáci by si měli pravidelně dopřávat červené hrozny. Vzhledem k tomu, obsahují flavonoid quercetin, který ochrání plíce před poškozením a udržuje v nich potřebnou vlhkost. Hodí se to především v prostorech s klimatizací nebo po virové infekci, kdy potřebujete dostat dýchací cesty rychle do normálu.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, efia.cz, prozeny.cz