Patříte k jedincům 50+ a rozhodli jste se zdravě zhubnout? Vsaďte na nejúčinnější a prověřené diety, které vám jistě pomohou dosáhnout vysněné postavy.

Pokud je vám po padesátce a chcete se zbavit přebytečných kilogramů, nevěřte pověrám, že to není možné. Přestože tělo prochází celou řadou zásadních změn, se správným přístupem k jídlu a životním stylem s dostatečnou dávkou pohybu, můžete své tělo opět dostat do kondice a dosáhnout nejen vysněných křivek, ale i odpovídající váhy. Které diety jsou nejúčinnější a pomohou vám zhubnout?

Na tipy na zdravé stravování po 50 se podívejte na tomto YouTube videu na kanále Dr.G Bhanu Prakash Animated Medical Videos:

Zdroj: Youtube

Změny přicházejí s menopauzou

Zhruba kolem 50. roku dochází v těle žen ke snižování hladiny ženského hormonu estrogenu a k dalším hormonálním změnám, které ovlivňují celý organismus. Toto období se odborně nazývá menopauza neboli klimakterium. Projevuje se úbytkem kostní a svalové hmoty a velice často také přibíráním na váze.

V tomto období má každá žena v průměru o 20 % svalové hmoty méně než ve dvaceti. Postupně dochází i ke změnám regulace cukru v krvi a ženy jsou více ohrožené nemocemi jako je osteoporóza nebo osteoartritida. Tyto změny lze však pozitivně ovlivňovat zdravým životním stylem a vhodnou stravou. Stačí změnit jídelníček, podpořit tělo pravidelným pohybem, budováním pevných svalů a dosáhnout tak zdravé tělesné váhy.

close info Shutterstock.com zoom_in Středomořská strava posílí organismus.

Středomořská dieta

Středomořská dieta je nejen zdravá, ale má i dlouhodobý efekt. Jejím základem je konzumace zdravých tuků, které zastupují především omega-3 a omega-9 mastné kyseliny. Regulují v našem organismu veškeré biologické funkce a pozitivně ovlivňují činnost srdce a cév, celý imunitní i nervový systém a také činnost pohlavních orgánů. Středomořská strava je také výbornou prevencí proti rakovině a cukrovce.

V podstatě tato dieta neomezuje ani nevylučuje žádné potravinové skupiny, místo toho doporučuje vše, ale vždy v menších porcích. Pokud se rozhodnete středomořskou dietu dodržovat, jezte ryby, mořské plody a hodně čerstvé zeleniny a ovoce. Dokonce si občas můžete dopřát i sklenku suchého vína. Úbytek váhy přichází sice pomaleji, ale neohrožuje vaše zdraví a nebudete se muset obávat jojo efektu.

Paleo dieta

Principem této diety je návrat k přírodnímu způsobu stravy, jehož základ tvoří průmyslově nezpracované potraviny jako například kvalitní maso, ryby, čerstvé ovoce a zelenina, ořechy, semínka nebo vejce. Dostatek rostlinných i živočišných bílkovin podporuje růst svalové hmoty. Dieta je bohatá také na omega-3 mastné kyseliny, které kromě podpory produkce hormonů zároveň dodávají větší pocit sytosti a redukuje konzumaci sacharidů. Je nutné se absolutně vyhýbat průmyslově vyráběným jídlům. Nejenže se brzy zbavíte nadbytečných kilogramů, ale výborně zrychlíte metabolismus těla, posílíte imunitu a budete mít více energie.

close info Creative Cat Studio zoom_in Další účinnou dietou pro padesátníky je tzv. clean eating neboli koncept čistého stravování.

Clean eating

Další účinnou dietou pro padesátníky je tzv. clean eating neboli koncept čistého stravování. Nejedná se jen o současný výživový hit, ale o způsob stravování, který je oblíbený především pro to, že je dlouhodobě udržitelný. „Určitě se nedá říct, že se jedná o krátkodobý exkurz a snahu přijít zase s něčím novým a IN. Clean eating je způsob zdravé životosprávy a přístupu k sobě. Je to založené na vědomém chování, že potřebujete kvalitní jídlo, aby tělo fungovalo, jak má,“ popisuje MUDr. Hana Mojžíšová.

K termínu clean eating neexistuje žádný přesný český ekvivalent, ale volně se dá přeložit jako čistá nebo pravá strava. V této stravě jsou naprosto vyloučené průmyslově vyrobené potraviny, které jsou plné chemických přísad, nezdravých tuků, cukrů a soli a z výživového hlediska mají nedostatek vitamínů, minerálů, vlákniny a antioxidantů. V podstatě se jedná o prázdné kilojouly.

Dieta doporučuje konzumovat jen po domácku vypěstované potraviny a maso z domácích chovů. Důležité je také využívat co nejvíce základních nezpracovaných potravin jako je libové maso, zelenina, ovoce, tvaroh, vejce, ořechy, luštěniny a podobně. Upřednostňujte vždy kvalitu nad kvantitou. Jakmile začnete jíst „čistě“, můžete čekat nejen brzký úbytek kilogramů, ale i čistší pleť a lepší kvalitu vlasů. Tento způsob stravování je spojován také s lepším trávením, snížením krevního tlaku a hodnot nezdravého cholesterolu, a dokonce i s odolnější psychikou.

Zdroje: www.zeny.cz, www.vlasta.cz, www.novinky.cz, www.prozeny.cz