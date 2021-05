Nejzdravější snídaně: tato snadná kaše vyčistí tlusté střevo, dá sílu a zhubnete

Říká se, že snídaně je základ dne. A rozhodně to tak je! Měla by však být vyvážená a především zdravá, aby tělu poskytla dostatek energie na celý den. Odborníci představili recept a lahodnou snídani, která je plná vitamínů, čistí střeva, a dokonce může napomoci shodit i několik kilogramů. Její příprava je přitom nesmírně snadná…

Mnoho lidí snídani ve svém jídelníčku přeskakuje. Může za to nedostatek času či zkrátka absence pocitu hladu několik minut po probuzení. Dobrá snídaně by se však měla stát pro naše tělo zvykem. Pravidelným snídáním lze urychlit metabolismus a skvěle nastartovat tělo. Jaké potraviny jsou však pro první jídlo dne nejvhodnější? Odborníci představili recept, který je podle nich dost možná tou nejzdravější a nejchutnější snídani, jakou si může kdokoliv připravit.

Základem je bílý jogurt nebo kefír Zdroj: Shutterstock.com / BENCHAMAT

Malý zázrak s velkými schopnostmi

Na přípravu nejzdravější snídaně je potřeba:

250 mililitrů kefíru či bílého jogurtu

1 čajová lžička mletých lněných semínek

5 až 7 sušených švestek

2 polévkové lžíce ovesných vloček

1 čajová lžička kakaového prášku

1/2 banánu

Postup:

V první řadě vložte do misky švestky a zalijte je vroucí vodou. Misku přiklopte a nechte švestky namáčet asi 10 minut. Mezitím si v jiné misce smíchejte ovesné vločky, kakaový prášek a lněná semínka společně s kefírem či bílým jogurtem. Namočené švestky vyjměte z vody, nakrájejte je na menší kousky a přidejte do smíchané směsi. Na závěr do snídaně pokrájejte půlku banánu. A zdravá a chutná snídaně je na světě!

Lněné semínko obsahuje vzácné omega 3 mastné kyseliny Zdroj: shutterstock.com

Detoxikuje organismus

Taková snídaně je doslova napěchována zdraví prospěšnými látkami. V první řadě zlepší metabolismus a má blahodárný vliv na střeva. Díky vysokému obsahu vlákniny je totiž perfektně vyčistí, čímž velmi přispěje k detoxikaci organismu. Zlepší tak i pravidelnost stolice. V důsledku toho odezní případná zácpa a čisté střevo bude mnohem efektivněji vstřebávat živiny z potravy.

A protože dojde, jak již bylo zmíněno, ke zrychlení metabolismu, taková snídaně může mít příznivý dopad i na vaši váhu. Uvádí se, že pokud si budete takovou snídani dopřávat každý den po dobu alespoň jednoho měsíce, můžete odhadem zhubnout jedno až pět kilo. Pochopitelně to ale není jen tak. V rámci zdravé životosprávy je důležité se svědomitě stravovat a dopřát si alespoň půl hodiny denně lehčí cvičení.

Díky tomuto receptu zlepšíte vzhled i zdraví svých vlasů Zdroj: triocean / Shutterstock.com

Lepší vlasy a nehty

Lněná semínka jsou známá pro svůj vysoký obsah nejrůznějších vitamínů, hlavně ale pro obsah vitamínu E, který je nesmírně důležitý pro růst zdravých a krásných vlasů. Stejně tak má velmi příznivé účinky na pleť. Banán zase dodá tělu dostatek draslíku, působí rovněž proti stresu a díky vysokému obsahu cukrů je skvělým zdrojem energie.

Ovesné vločky regulují cholesterol a glukózu v krvi a snižují krevní tlak. Tím tak pomáhají předcházet riziku srdečních chorob. Kefír a bílý jogurt jsou skvělým zdrojem střevních bakterií, které zlepšují zažívání. Podobně funguje i kakao. A švestky nejsou skvělé jen díky množství vlákniny a vitaminu B, který obsahují, ale také kvůli zvyšování lidské energie a výkonnosti. Snídaně připravená z těchto potravin je tak skutečně zázračná.

