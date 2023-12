Vaše ruce nejsou pouze nástrojem manuálních prací a úkonů. Věděli jste, že o vás mohou leccos prozradit? Například určité nemoci, obtíže s psychikou a mnohem více. Podívejte.

Ruce jsou záhadný lidský nástroj. Někdo z nich umí věštit budoucnost a někteří zas dokáží zjistit, co je s vaším tělem v nepořádku. Pozná se to především z nehtů. Každý nehet obsahuje 30% vody, keratin a látky bílkovinné povahy. Je to ochrana vašich špiček prstů a zároveň zlepšuje jejich citlivost. Zdravý nehet se pozná tak, že je hladký a přirozeně lesklý. Co ale může znamenat, když nehet takto nevypadá?

Na 5 věcí, které vám o sobě nehty prozradí, se můžete podívat v tomto Youtube videu z kanálu TopTrendingCZ:

Zdroj: Youtube

Typy nemocných nehtů

Světlé nehty znamenají, že vaše tělo je ohroženo anémií neboli chudokrevností, což by znamenalo, že je vaše tělo v situaci, kdy je v krvi snížený počet bílých krvinek. Může také jít o malnutrici, kdy výživa nepokrývá všechny potřeby vašeho těla. Úplně bílé nehty zas signalizují problémy s játry. Poznat to můžete pomocí nehtového lůžka. To by správně mělo být narůžovělé. Jakmile však bude bílé nebo tmavé, mějte se na pozoru.

Žluté nehty znamenají plísňové onemocnění. Nejprve se okraj nehtu zesílí a postupně žloutne. Čím onemocnění zajde dál, tím bude nehet tmavší. Po dlouhé době, pokud s ním nic neuděláte, bude nehet tmavě hnědý, bude ukrutně trpět a přestane růst. Původcem této infekce jsou vláknité houby.

close info Profimedia zoom_in Žluté nehty značí plísňové onemocnění.

Pokud mají vaše nehty lehce namodralou barvu, je to znamení, že vaše tělo nemá dostatek kyslíku. Může to tudíž signalizovat určité plicní onemocnění nebo problémy se srdcem. A pokud máte na nehtech tečky, ty mohou být signálem artritidy neboli chronické nemoci imunitního systému.

close info Profimedia zoom_in Namodralé nehty, samozřejmě ne modře nalakované, jsou signálem, že vašemu tělu nemusí být dopřáván dostatek kyslíku.

Popraskané nehty jsou příznakem nemoci štítné žlázy. To znamená, že ve vašem těle je nedostatek jodu. Poznáte to i podle toho, že vás bude tlačit v krku a budete mít například potíže s polykáním. Opuchlé nehty zas značí zánět nehtového lůžka. Kůže a nehty budou zarudlé a nateklé. Pokud vás prsty začnou bolet, vyhledejte lékaře.

close info Profimedia zoom_in Popraskané nehty mohou být velkým problémem, protože mohou být příznakem potíží se štítnou žlázou.

Někdy se může stát, že vám na nehtu vyraší tenký černý proužek. Neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc, jelikož to může znamenat, že se ve vašem těle tvoří melanom neboli rakovina postihující kůži.

Zdroje: www.nastartu.cz, draxe.com