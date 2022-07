Bradavice, plísně i zápal plic: Co hrozí při koupání v přírodě a jak se chránit

Rádi se koupete v přírodních vodách? V těch vedrech, která okupují naši republiku, a ještě nějakou dobu nejspíš budou, se není čemu divit. Víte ale, že je někde koupání nebezpečné?

Vedro se zdá nekonečné a umorné. Trpíme nejen my, ale i další fauna a flóra. Vidina ochlazení je pro nás lákavá. A hurá do vody! Víte ale, v čem se koupete? Není voda jako voda! Než skočíte do chladné vody, nejdříve si o ní něco zjistěte, jinak vás mohou potkat zdravotní nepříjemnosti. Jak na tom voda v různých částech republiky je, zjistíte například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Nenašli jste tam to, co jste hledali? Teď už je jen na vás, jestli se do jistého rizika vrhnete, či nikoliv.

Jakost vody

V ČR se pravidelně sleduje asi 200 koupacích míst. Jedná se o koupaliště ve volné přírodě, která jsou provozována soukromým provozovatelem nebo o koupací oblasti, kam chodilo a chodí velký počet lidí. Vzorky těchto koupacích oblastí musí zajišťovat stát. Vzorky se v sezoně odebírají 1x za měsíc, pokud se ale vyskytnou ve vodě sinice, musí se otestovat jednou za dva týdny.

Ne všechna místa jsou ke koupání vhodná. Zdroj: SHARKY PHOTOGRAPHY/Shutterstock.com

Jakostní třídy

Voda vhodná ke koupání – nezávadná voda s velmi nízkou pravděpodobností zdravotních problémů

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi – nezávadná voda, kde je nízká pravděpodobnost zdravotních komplikací, pokud je možnost – osprchujte se po koupání

Zhoršená jakost vody – po vykoupání je doporučováno osprchování, je zde mírně zvýšená pravděpodobnost zdravotních komplikací

Voda nevhodná ke koupání – vodu nelze doporučit ke koupání, hrozí zdravotní rizika, zejména pro citlivější jedince

Voda nebezpečná ke koupání – nevyhovující voda, u které hrozí akutní poškození zdraví, je vyhlášen zákaz koupání

Zdravotní rizika

Voda na vodních plochách je velice citlivá, za což může mnoho faktorů, jako počasí, počet lidí ve vodě, množství srážek apod. Ať už chceme nebo nechceme, nechtěně při vodních hrátkách vypijeme nějaké množství vody… a zdravotní problémy mohou začít! Nejnáchylnější věková kategorie jsou děti, které se nalokají ve vodě rozhodně více, než dospělé osoby.

Nejčastější jsou průjmy. Zdroj: profimedia

Infekční onemocnění – za tato onemocnění mohou viry a bakterie, které ale z vody eliminovat nelze. Naštěstí jde především a lehká střevní či žaludeční onemocnění, též onemocnění nosu, uší nebo kůže. Jistě může dojít i k silným průjmům s vážnějším průběhem, které má většinou na svědomí Escherichia coli.

Cerkáriová dermatitida – toto kožní onemocnění se vyskytuje v oblastech se zvýšeným výskytem vodních plžů a vodních ptáků. Plži uvolňují do vody cerkarie, které hledají nejčastěji kachnu, na níž dokončují svůj vývoj. Jestliže cerkarie narazí na vás, zavrtá se vám pod kůži a zemře. Ale i to stačí k tomu, že kůže neskutečně svědí, tvoří se puchýřky a skvrnky.

Největším problémem jsou ale u nás sinice. Některé druhy dokonce vytvářejí látky, které způsobují i závažné otravy. Zajisté záleží i na citlivosti jedince a na délce pobytu ve znečištěné vodě. Po vykoupání v takové vodě se může objevit vyrážka, rýma a zčervenání očí. Jelikož je známo velké množství druhů sinic, přičemž některé produkují nezanedbatelné množství toxinů, může být reakce člověka různorodá. Od mírné otravy, přes silnou bolest hlavy, až vážnější jaterní problémy.

Dá se nějak chránit?

Než vlezete do vody, je rozumné dodržet některé zásady. Patří k nim samozřejmě základní hygienické návyky. Jestli je to možné, po vykoupání v přírodě se vždy osprchujte čistou vodou. Neohrožujte sebe ani ostatní členy rodiny koupáním ve znečištěné vodě.

Zdroje: www.mojezdravi.cz, www.ordinace.cz, www.lidovky.cz