Znamení zvěrokruhu, která jsou nejnáchylnější k srdečním nemocem

Naše zdraví je založeno na mnoha aspektech. Ať už se jedná o životní styl, stravu nebo genetiku, tak i hvězdy nám do vínku určily, jak to s námi bude v průběhu života po zdravotní stránce vypadat a jaké neduhy nás budou sužovat. Dnes se podíváme na tři znamení, která mají největší sklony k srdečním chorobám.

Buší vám často srdce, zadýcháváte se, máte arytmii? Pojďte se podívat, zda patříte ke znamením zvěrokruhu, která nejčastěji trápí srdeční onemocnění. Pokud právě na vás padl černý Petr, budete s tím alespoň moci začít něco dělat. Prevence, zdravý životní styl a pohyb jsou totiž základ!

Štír

24. 10. až 22. 11.

Mezi nejčastější srdeční nemoci těchto zrozenců patří vysoký tlak, neboli hypertenze. Mezi Štíry je tato nemoc velmi rozšířená. Problém je, že se jedná o záludné onemocnění, které nebolí a zpočátku vás nijak netrápí, když je ale neléčené, může vám hodně uškodit. Štíři by tedy rozhodně měli chodit na preventivní lékařské prohlídky, kde by hypertenzi odhalili.

Pozor by si měly dát především ženy ve znamení Štíra v těhotenství. Vysoký tlak by je mohl potrápit a mohl by mít i na plod a průběh těhotenství špatný vliv. Snažte se tedy žít zdravě, a pokud chcete otěhotnět, nejprve se o možnostech a léčbě v průběhu jiného stavu poraďte s lékařem.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři nejčastěji trpí na ischemické choroby srdce, mezi něž patří arteroskleróza - takzvané ucpávání tepen. Toto onemocnění poznáte tak, že vás začne omezovat při námaze, bude vás totiž bolet hrudník, můžete trpět dušností nebo dokonce srdeční arytmií.

Abyste této diagnóze předcházeli, vsaďte na zdravý životní styl a hodně rychle se zbavte špatných návyků. Mezi ty patří špatná strava bohatá na cukry, živočišné tuky, ale s nedostatkem vlákniny. Také je nutné hodně pít, ideálně čistou vodu nebo bylinkové čaje.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou velmi náchylné k infarktům. Jejich životní styl navíc přispívá k jeho riziku. Se vším se stresují, neustále něco řeší, kvůli něčemu pláčou a odnáší to jejich zdraví. Pokud tedy patříte mezi Panny, které bolí, svírá nebo pálí na hrudi, na nic nečekejte a navštivte lékaře. Pamatujte, že tyto problémy se občas mohou projevit i bolestí horní části břicha.

Nebojte se, nechte si udělat EKG, které odhalí tuto i jiné srdeční nemoci, abyste věděli, na čem jste. Také změňte životní styl a začněte myslet na sebe. Nestresujte se a starosti vyžeňte z hlavy sportem. Panny s nemocným srdcem by každopádně neměly pít ani kouřit, mohlo by to pro ně být smrtelné.

