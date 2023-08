Když nemůžete spát, díváte se na hodiny? Vědci radí zkusit úplně něco jiného

Obtěžuje vás stále dokola noční nespavost? V dnešní době se bohužel jedná o poměrně častý problém. Zkuste ho nejprve řešit bez léků a odstraňte některé zbytečné chyby, jednou z nich je dívání se na hodiny.

Nespavost je momentálně postrachem této doby a způsobuje neblahé stavy, jako jsou stres, deprese, vyčerpání a mnoho dalších nepříjemných civilizačních nemocí. Zpravidla, když se člověk v noci převaluje ze strany na stranu a snaží se opět zabrat, nervózně pokukuje po hodinách či budíku, kolik že času mu to do ranního budíčku zbývá. Tento stav na pohodě, klidu a odpočinku opravdu nepřidá. Co tedy dělat, když zrovna nemůžete spát a čemu byste se měli dozajista vyhnout?

Jak vyzrát na nespavost? Podívejte se na toto video:

Přestaňte sledovat hodiny, potvrzují vědci

Odborníci na spánek radí zkusit úplně něco jiného, místo počítání ubíhajících minut do vstávání. Sledování hodin vás totiž jen více rozruší a usnout vám tuplem nepůjde. Naopak u jedinců, kteří se na ně stále dokola dívají, je větší pravděpodobnost, že se budou cítit úzkostliví a podráždění. Dokonce je u nich i předpoklad, že budou mít problémy se spánkem i v dalších dnech.

„Odhaduji, že většina našich nemocí a nevolností by zmizela, kdybychom se mohli pořádně vyspat, tak jako lidé před sto lety, kteří spali průměrně o dvě hodiny víc,“ tvrdí učitel meditace Eric Harrison.

Pokud chcete dobře spát, vytvořte si pravidelné rituály a také pravidelný spánkový režim. Zdroj: Profimedia

Co vědci navrhují

Výše zmíněný australský učitel meditace říká, že tělo má přirozenou schopnost hledat rovnováhu. „Když začneme být unavení, připravuje nás na spánek. Meditace jsou účinné, protože pomáhají zastavit chronickou mentální aktivitu, která vám brání usnout,“ tvrdí Harrison ve své knize Rychlé meditace pro zklidnění těla a mysli.

A právě tento způsob lze využít i během noci, kdy zrovna nemůžete spát. Místo znervózňujícího pohledu na hodinové rafičky, zkuste v tuto chvíli uvolněně odpočívat a volně a pravidelně dýchat. Vytěsněte z mysli veškeré zatěžující myšlenky a zkuste si představovat, že usínáte či spíte. A další chyby, kterých byste se pro dobrý spánek měli určitě vyvarovat?

Žádná nepravidelnost

Pokud chcete dobře spát, vytvořte si pravidelné rituály a také pravidelný spánkový režim. Choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu každý den, když je to možné i o víkendech. Před spaním si můžete číst či poslouchat hudbu, volte však jen zklidňující činnosti.

Zcela jistě se vám bude lépe spát, když část dne strávíte pohybem a nejlépe na čerstvém vzduchu. Zdroj: Dan Race / Shutterstock.com

Podvečerní aktivita nikdy těsně před spaním

Zcela jistě se vám bude lépe spát, když část dne strávíte pohybem a nejlépe na čerstvém vzduchu. Dopřejte si tedy alespoň podvečer například svižnou procházku, nebo se projeďte na kole. Navíc si také bezvadně „pročistíte“ hlavu. Nikdy však nezatěžujte organismus těsně před ulehnutím na lůžko. Naopak byste se vybudili a jen tak byste neusnuli.

Žádný kofein a těžké pokrmy

Vaše klidné spaní závisí také na výběru vhodných potravin do vašeho jídelníčku. Proto jezte jen zdravou a vyváženou stravu. Nejenže se budete cítit lépe, ale zcela jistě budete i kvalitněji spát. Stejně tak se před spaním vyhýbejte kofeinovým, jointovým a alkoholickým nápojům.

