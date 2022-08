Lahodný nápoj z netřesku je nejlepší rozpouštědlo tuku na břiše. Jak ho vyrobit?

Netřesk střešní bývá okrasou každé skalky a tvoří barevně zajímavé růžice, které jsou navíc velmi přínosné zdraví svými blahodárnými léčivými účinky. A dokonce vám pomohou i k plochému bříšku!

Netřesk střešní (Sempervivum tectorum)

Jedná se o sukulentní rostlinu z čeledi tlusticovitých, která je považována za českou obdobu aloe vera. Má totiž významné dopady na lidské zdraví a pomáhá při mnoha nesnázích. Možná jste o ní slyšeli i pod názvem skalní růže, hromotřesk nebo také bylina šťastného žití. Původem rostlina pochází z jižní Evropy a s oblibou jí používali již ve starověkém Římě.

Netřesk je sukulent, který je považován za českou obdobu aloe vera. Zdroj: Robert Biedermann / Shutterstock.com

V pověstech starých Řeků je netřesk často zmiňován jako dar boha Jupitera, který se užíval k ochraně domova před ohněm, silnými bouřkami a temnými silami. Proto byl často součástí každé zahrádky. Zajímavostí je i to, že Karel Veliký vydal povinné nařízení, že netřesk by měl být vysazen na střeše každého domu.

Jak netřesk střešní poznáte a kde všude roste

Jedná se o stálezelenou rostlinu s růžicí složenou z dužnatých zelených a načervenalých listů. Během léta z nich vyrůstá lodyha vysoká někdy i 30 cm a na jejím vrcholku bývají drobné kvítky, které jsou nejčastěji bílé, lehce narůžovělé nebo červené. Na netřesk často narazíte i ve volné přírodě na písčitých suchých místech, protože je velmi nenáročný a k růstu toho moc nepotřebuje.

Co netřesk léčí?

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, jde opravdu o léčebný zázrak. Rostlina totiž obsahuje vitamín C a významné organické kyseliny, konkrétně jablečnou a mravenčí. Významně jsou také zastoupeny užitečné hořčiny, pryskyřice, třísloviny, sacharidy, slizy a vápník. Poslední výzkumy dokázaly i nízkou přítomnost alkaloidů, a proto by jej raději neměly vnitřně užívat těhotné ženy a malé děti.

Kdy netřesk sbírat?

Výhodou je, že netřesk si můžete nasbírat během celého roku, protože bez obtíží snáší i chladné zimní počasí. Využívají se jeho čerstvé listy i šťáva. Dokazuje to i jeho latinský název, který vyjadřuje, že je „stále živý“.

Léčivé účinky jsou dalekosáhlé

Listy netřesku střešního je možné používat zevně i vnitřně. Dokonale zklidňuje podrážděnou pokožku a často se využívá jako hojivý obklad, který uleví například od štípanců od hmyzu, spálenin, opařenin, otoků, likviduje kuří oka a bradavice a hojí drobná poranění. Stačí na postižená místa přiložit rozmačkaný list. Stejně tak velmi rychle pomáhá k hojení zánětů v uších a dutině ústní.

Ve formě nálevu je možné netřesk využít k léčbě bolestí v krku, při zánětu průdušek, při angínách a nadměrném zahlenění. Zároveň se podílí na posílení imunity, podporuje správnou činnost kardiovaskulárního systému a má antioxidační účinky. Významné jsou i jeho povzbuzující účinky a pomoc při odbourávání stresu. V lékařství se často netřesk používá k mírnění vedlejších účinků po chemoterapiích a radioterapiích a k harmonizaci celé trávicí soustavy. Perfektně tlumí průjmy, pomáhá při zácpě a zbaví vás nepříjemného nadýmání. Proto je i skvělým prostředkem při hubnutí a odbourávání břišního tuku, podporuje totiž jeho metabolizaci díky obsaženému „céčku“.

Netřesk střešní (Sempervivum tectorum) Zdroj: Shutterstock

Využijte netřesk v kuchyni

Mladé výhonky netřesku jsou běžnou součástí některých světových kuchyní, nejvíce se rostlina využívá v Nizozemí. Pro svou nakyslou chuť je skvělou přísadou všech zeleninových salátů nebo po se tepelné úpravě podává jako příloha k bílému masu. A můžete si z něj dokonce vyrobit i osvěžující letní nápoj.

Netřeskový nápoj - rozpouštědlo břišního tuku

Utrhněte si pár lístků netřesku a řádně je podrťte, aby se z nich vyloučilo co největší množství šťávy. Vložte je do sklenky a zalijte vodou. Pro zajímavější chuť můžete nápoj dochutit ještě limetkou či citronem a medem.

