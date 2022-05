Netýkavka nedůtklivá není plevel: Naše babičky ji používaly proti hemeroidům

Znáte původní českou netýkavku nedůtklivou, kterou z naší přírody vytlačuje její růžově kvetoucí příbuzná? Netýkavka je také léčivkou, která však bývala na předpis a jednoduše mohla ublížit víc než pomoci. Naši předci ji však využívali hlavně zevně. Na rány či hemeroidy byla a je netýkavka nedůtklivá skvělým pomocníkem.

Znáte pravou českou netýkavku?

Když netýkavka, pak musí být i nedůtklivá. Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) je často porostem v blízkosti řek a dalších vodních ploch. Najdete ji také v lesících a roklinách, kde roste ve velkém počtu a tvoří téměř neproniknutelnou zelenou bariéru.

U nás je tento druh netýkavky původní, ale ustupuje invazivní netýkavce malokvěté. Je to až metr vysoká jednoletka kvetoucí žlutě od července do září. I když je netýkavka dobře známá díky svým na dotyk praskajícím semeníkům, jinak o této rostlině slyšíme málokdy. Je to škoda. Netýkavka je totiž také léčivka.

Rostlina obsahuje mnohé kyseliny, jako například kumarovou, ferulovou a 4-hydrobenzoovou, ale také flavonoidy, které jsou významné svými antioxidačními vlastnostmi.

Netýkavka malokvětá je u nás invazivním druhem. Zdroj: Profimedia

Netýkavka nedůtklivá je léčivá i obávaná

Netýkavku lze užívat vnitřně jen teoreticky. Zcela se od toho upustilo pro časté obtíže s předávkováním. Dříve se netýkavka používala jako účinné projímadlo a působí také antisepticky, nicméně při větších dávkách může způsobit dávení. Zato zevní užití je bezpečné a lze ji proto použít pro ošetření ran i hemeroidů. Urychluje totiž hojení, a to i ekzematických projevů na kůži a bradaviček, ale pomáhá i při revmatismu.

Netýkavka nedůtklivá kvete žlutě a je až metr vysoká. Zdroj: Profimedia

Hemerioidy vyléčí odvar z netýkavky nedůtklivé

I když má tato rostlina mnohé využití, nejčastěji se používala na léčení hemeroidů. Pokud trpíte hemeroidy, můžete využít léčivé schopnosti netýkavky i vy. Z čerstvých nebo sušených listů připravte odvar, který používejte výhradně zevně 2-3 x denně ve formě studeného obkladu.

V některých asijských zemích se listy přikládají přímo na rány i pro zhojení kožních onemocnění.