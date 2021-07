Běžné šampóny vlasy ničí. Zkuste metodu No Poo, mytí jablečným octem a sodou

Mastí se vám nadměrně pokožka hlavy, máte lupy nebo jsou vaše vlasy jako bez života? Zkuste vyměnit běžně dostupné šampóny a kondicionéry za metodu No Poo. Co to znamená a jaké má benefity?

Co je No Poo

Při metodě no shampoo, neboli No Poo se nepoužívají běžně dostupné šampóny a kondicionéry. Ty nahrazují jiné alternativní výrobky, které najdete buď v kuchyni, nebo si je můžete zakoupit v obchodech se zdravou výživou či na internetu. Neznamená to tedy, že byste si vlasy neumývali.

Proč No Poo

Existuje nespočet důvodu, proč se lidé chtějí vyhnout šampónům a dalším produktům kategorie „péče o vlasy". Někteří jsou zastánci bezodpadového životního stylu, někdo chce v běžném životě používat co nejméně chemikálií. Další odmítají komerční tlak nebo chtějí ušetřit.

Od pěnidel po alergie

Od šampónu očekáváme, že bude pěnit, smyje veškerou špínu a zanechá krásné a voňavé vlasy. Za těmito požadavky však stojí nespočet chemických látek, které jsou zdraví škodlivé. Většina běžně dostupných šampónů obsahují průmyslová pěnidla jako jsou sodium lauryl sulfát nebo sodium laureth sulfát. Obě dvě tyto látky jsou vysoce iritující. Způsobují podráždění sliznic, kůže, problémy s dýcháním, centrální nervovou soustavou a u pokusných zvířat i smrt. Mezi další nebezpečné látky patří parabeny, jež čelí podezření, že jsou rakovinotvorné. Do běžných šampónů se také přidávají ropné deriváty, jako jsou minerální oleje, parafín a vazelína. Ty mohou způsobit kontaktní dermatitidu, alergii nebo vysušenou pokožku. V neposlední řadě se v šampónech a kondicionérech setkáváme se silikony. Ty se nedají smýt vodou, pokožka a vlas nedýchá, vysušuje se, láme a ztrácí lesk.

Jaké jsou výhody No Poo metody

Mezi potenciální výhody vynechání šampónu patří zdravější vlasy a pokožka hlavy, která produkuje vyvážené množství mazu, objemnější a přirozenější vlasy, méně vyprodukovaného odpadu a prolomení umělého cyklu šampónování, jež vlasy spíše vysušuje.

Je No Poo pro vás?

Pokud máte problémy s pokožkou nebo máte vyrážky v oblasti hlavy, o metodě No Poo byste se měli nejdříve poradit se svým dermatologem. „Bezšámpónování" může být obtížné i pro ty, kteří mají jemné nebo kudrnaté vlasy. Zpočátku totiž můžete mít problém se stylingem. Počítejte také s tím, že si budete muset projít obdobím, kdy vlasy budou mastnější než obvykle. Zastánci No Poo říkají, že tato fáze je nezbytná. Pomáhá vaší pokožce hlavy vytvářet správné množství mazu.

Jedlá soda poskytne vlasům „chemický detox“ a zbaví je nánosu starých silikonů. Zdroj: Parilov/Shutterstock.com

Jedlá soda

Jedlá soda poskytne vlasům „chemický detox“ a zbaví je nánosu starých silikonů. Jedlá soda je skvělá na prvotní fází No Poo. Neměli byste ji však používat dlouhodobě. Má totiž vysoké pH.

Jak na No Poo s jedlou sodou a jablečným octem

Nejdříve si vymyjte starou láhev od šampónu nebo sprchového gelu. Nasypte do ní 1 PL jedlé sody a přidejte 250 ml vody. Pokud máte dlouhé vlasy, roztok aplikujte postupně na celou délku. Je totiž řidší než běžná vlasová kosmetika. Máte-li krátké vlasy, šampón z jedlé sody vmasírujte naráz. Poté sodu důkladně opláchněte. Aby se vyrovnalo pH pokožky, ošetřete vlasy jablečným octem. Stačit vám bude lžíce octu a 250 ml vody. Vlasy již neoplachujte.

Jak s No Poo pokračovat?

Pokud se vám No Poo metoda zalíbila, k dalšímu umývání vlasů můžete použít například marocký jíl, žitnou mouku nebo vaječný žloutek. Často však stačí obyčejná voda.