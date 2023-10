O tom, že dlouhodobé sezení je ze zdravotního hlediska dokonce škodlivější než kouření se hovoří poměrně intenzivně. Problém však nespočívá jen v délce, ale také v tom, jakým způsobem na židli sedíte. Většina lidí sedí naprosto nevhodně a ničí si tím své zdraví.

Při práci v kanceláři se dlouhému sezení nevyhnete. Proto je důležité dělat si zdravotní přestávky a po půl hodině dbát alespoň na malé rozcvičení. Časté a dlouhé sezení přispívá ke zdravotním komplikacím a některé studie dokonce hovoří o tom, že zkracuje život až o několik let. Kromě délky sezení je ještě velmi nebezpečný způsob, jakým se na židli uvelebíte. Který způsob je nebezpečný a představuje fatální chybu pro vaše zdraví?

Nohy přes sebe nedávejte

Je pohodlné, vypadá dobře a spousta lidí jej dělá nevědomky. Křížení nohou v sedu však představuje velké zdravotní nebezpečí. Důvodů, proč sedět rovně a nohy přes sebe rozhodně nedávat, je hned několik. Stejně tak variant, jak sedět zdravěji. Až si budete příště sedat na židli, raději si rozmyslete, jaký styl sezení zvolíte.

Vysoký tlak

Dlouhodobý sed s překříženýma nohama představuje mnohá zdravotní rizika. Jedním z nich je zvyšování krevního tlaku. Nesprávné sezení totiž velmi negativně ovlivňuje průtok krve cévami a může dokonce vést až ke vzniku bolestivých a nebezpečných křečových žil.

Bolesti zad jsou velmi nepříjemné.

Páteř vám nepoděkuje

Jakkoliv pro vás může být sed s překřížením nohou zdánlivě pohodlný, věřte, že daleko méně pohodlný je vaší páteři a celému pohybovému aparátu. Jakmile si hodíte nožku přes nožku, zaměstnáte jiné svaly kolem páteře, máte větší tendence se hrbit, čímž si koledujete o kulatá záda. Bolí vás často za krkem a v pánevní oblasti? Možná jste právě našli příčinu. I tyto obtíže mohou být způsobeny překříženým sedem.

Sed s překřížením nohou.

Pozor na citlivost nervů

V neposlední řadě si můžete koledovat o velmi vážný úraz. Sed s nohou přes nohu velmi často vede k takzvanému mravenčení. Zažil to jistě už v nějaké situaci každý. Končetina je najednou necitlivá, jako by nebyla ani vaše. Po narovnání necitlivost přechází v drobnou bolest a silné mravenčení a chce to počkat pár minut, dokud se nervové spojení opět neobnoví. Takový stav je velmi nebezpečný v případě, že na znecitlivělou nohu našlápnete a ona vás neposlechne. Můžete si přivodit ošklivý pád a zlomeninu.

Všeho s mírou

Vědci se shodují, že uvedená zdravotní rizika způsobuje skutečně dlouhodobé sezení v tomto stylu. Pokud čas od času přehodíte nohu přes nohu, s největší pravděpodobností se vám nic nestane. Důležité je však dbát na prevenci a zařazovat během celodenní kancelářské práce pravidelné přestávky, dbát na správné držení těla a hlavně na velmi důležitý psychický i fyzický odpočinek.

