Co se stane, když denně před spaním ponoříte chodidla do teplé vody? Zázrak

Obyčejná teplá voda je úžasný přírodní lék. Můžete ji využít na spoustu neduhů. Jak?

Říká se, že teplou vodu „objevili“ staří Římané už 300 let před Kristem. A že si ji dokázali užít! V teplých lázních osvobozovali tělo od stresu a ještě u toho utužovali společenské vztahy. Teplá voda byla nejen příjemným společníkem při wellnessu, ale také se postupně stala součástí medicíny. Ženy na ní nedaly dopustit, protože jim přinášela úlevu při porodních bolestech… I dnes je teplá voda žádaným přírodním lékem na spoustu zdravotních neduhů.

Ve videu se dozvíte, v čem všem je koupel nohou prospěšná:

Prokrví tělo

Většina z nás využívá teplou vodu při sprchování nebo klasické koupeli ve vaně. Podle přírodních léčitelů je výhodné si občas dopřát i teplou koupel nohou. Tohle banální „domácí wellness“, kdy napustíte vanu (nebo lavor) teplou vodou, přidáte do ní 2 lžíce epsomské soli a trochu levandulového éterického olejíčku, dokáže s vaším tělem doslova zázraky. Jediné, co musíte, je vydržet v téhle teplé lázni 15 minut, což po těžkém dni je spíše radost a úleva. A v čem všem vám tahle vodní procedura pomůže?

Epsomská sůl přispívá k uvolnění nohou. Zdroj: Profimedia

Přivolá spánek

Patříte mezi chronické nespavce? Pokud nemůžete zamhouřit oka a ani prášky nepomáhají, zkuste teplou koupel nohou (pozor, teplota vody by neměla přesáhnout 40 °C)! Podpoří krevní oběh a osvobodí vaše svaly od kyseliny mléčné. Říkáte si, co je na ní tak špatného? Kyselina mléčná vzniká jako odpadní produkt při štěpení cukrů na energii. Usazuje se ve svalech a zvyšuje jejich bolestivost a napětí. Vy to pocítíte při běžném chození, kdy vás po celém dni na nohách bolí každý krok. Teplá voda vaše chodidla nádherně uvolní a zrelaxuje. Pak už stačí jít do postele a postupně se přesunout do říše snů.

Levandulový olejíček uvolní vaše tělo i mysl. Navozuje pocit klidu, čistoty a spánku. Zdroj: Profimedia

Uleví cévám

Trápí vás často svalové křeče, chronická bolest nohou nebo tlak v podpaží? Na vině je zřejmě špatný krevní oběh. Abyste ho podpořili, dopřejte si občas teplou lázeň. Díky ní se v těle rozproudí krev a ulevíte cévám. Svaly zároveň dostanou svou porci kyslíku a živin, takže budou fungovat o poznání lépe. A po křečích už nebude ani památka!

Zmírní úzkost

Život není peříčko. Není divu, že při těch všech starostech vás občas přepadne úzkost, stres, vztek nebo deprese. Někdy ta „tíha“ odezní, ale jindy se vás drží jako klíště a nechce povolit. Co potom? Podle odborníků citovaných v mezinárodně uznávaném časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine je teplá koupel nohou jedním z přírodních léků na duševní obtíže. Teplá lázeň uvolní nejen zatuhlé nohy, ale přinese i pocit klidu a přijetí. A to je přesně to, co potřebujete.

Teplá voda podpoří detoxikaci těla. Zároveň působí i jako přírodní sedativum proti úzkosti. Zdroj: Profimedia

Vyčistí tělo od toxinů

Kombinace teplé vody a epsomské soli je geniální. Říká se, že roztok má jiný elektrický náboj a dokáže z těla „vytáhnout“ toxiny. Nemáte po ruce epsomskou sůl? Můžete místo ní vyzkoušet bentonitový jíl, který má stejné účinky.

Odbourá rýmu

Sice se to nezdá, ale i taková rýma dokáže udělat ze života peklo. Věčné smrkání, kýchání a zahleněný nos potrápí i ty nejotrlejší jedince. Patříte mezi ně? Pak vězte, že teplá lázeň nohou vám pomůže. Její fígl spočívá v tom, že dolní končetiny jsou orgánem, který vede teplo do celého těla. Díky teplé vodě se celé tělo prohřeje a rýma se uvolní. Zkuste si dát tuhle terapii každý večer před spaním a uvidíte, že se vám uleví.

Zdroje: www.healthshots.com, www.youtube.com