Slyšíte to prvně a kroutíte nad tím hlavou? Nebo už jste sami podobným způsobem alobal vyzkoušeli a nedáte na něj dopustit? Alobal je docela šikovný materiál, který sice nemá zázračné léčivé schopnosti, ale přesto dokáže pomoci při obtížích.

Hloupost nebo skvělý nápad?

Myslíte, že je to bláznivý nápad? Pravdou je, že řada podivných praktik se ukázala jako účinná, i když není na první pohled patrné, proč by zrovna tohle mohlo fungovat. Nezbývá než tenhle trik vyzkoušet!

Co se stane, když zabalíte nohy do alobalu vám prozradí také tento krátký příspěvek z YouTube kanálu Smart Fox.

Balení nohou do alobalu

Alobal sice nevypadá jako zázračná medicína, ale je to tenká fólie, která dobře izoluje. Možná právě díky může pomoci nejen, když je vám zima. Není to sice stylové obutí, ale když je zima, proč si nepomoci obyčejnou hliníkovou fólií. Zabalte nohy do alobalu a přetáhněte přes něj ponožku. Pokud vám bude teplo od nohou, určitě se budete cítit i celkově lépe. Pokud trpíte na studené nohy a ruce, dejte si navíc také třeba čaj ze zázvoru, který je velmi výhřevný nebo skořicový čaj, který zase pomůže roztáhnout cévy a přivodí vám pocit tepla právě v končetinách.

Balení nohou do fólie, a to až v několika vrstvách se doporučuje také při bolestech kloubů, respektive kotníků, nártů a kloubech prstů na nohou. Proto si praktiku oblíbili například cukrovkáři nebo ti, kteří trpí na dnu, měli klouby poraněné nebo zvrtnuté.

close info Maples Images zoom_in S migrénou, stresem nebo nespavostí vám může pomoci i chladivá maska z alobalu.

Alobal pomůže i s otoky očí nebo migrénou

Kovová fólie dokáže udržet teplo, ale také ji lze dobře chladit. Alobal vám může pomoci i v případě, že trpíte na opuchlé oči a pytle pod očima, migrény nebo nespavost. Z několika vrstev alobalu vytvarujte proužky nebo celou masku na oči či tvář a nechejte ji chladit v lednici. Vychlazenou masku požívejte i v případě nervozity, stresu nebo pro zklidnění pokožky obličeje. Chlazení je sice jen krátkodobé, ale zrelaxováním svalstva a kůže tváře rychle pomáhá.

Balení nohou či tváře do alobalu rozhodně nepatří mezi praktiky moderní medicíny. Pokud se rozhodnete pomoci si alobalem, dejte téhle „léčbě“ čas a rozhodně nevysazujte léky.

