Nespěte bosí, ale v ponožkách: Naši předci to dělali a věděli proč

I když už to za okny vypadá na teplé jarní počasí, nenechte se mýlit. Chladná rána a noci nám mohou způsobit nachlazení. Vsaďte na prevenci, kterým je především kvalitní spánek a nohy v teple.

Pokud jste dosud jako prevenci nachlazení řešili pouze polykáním tabletek, zkuste své návyky změnit. Výsledek se záhy dostaví. Tělo bude mnohem odolnější, posílíte imunitu a případnou nemoc zvládnete mnohem snadněji a za kratší dobu.

Spánkový chronotyp

Začněte konečně spát dobře. Znamená to dopřát si dostatečný a především kvalitní spánek. Někdy ovšem nestačí jen usínat v dobře vyvětrané a nepřetopené místnosti, nejíst pozdě večer a nekoukat před spaním do mobilu či obrazovky počítače. Existuje metoda zvaná spánkový chronotyp která vám pomůže stanovit, kdy je pro vás nejlepší jít spát a kdy vstávat. Tato metoda vám také doporučí aktivity během dne, které vám pomohou ke kvalitnímu spánku. A proč je spánek tolik důležitý? Během něho totiž dobíjíte tolik potřebnou energii.

Miminkům jejich spánek často závidíme. Ony ale většinou spí právě v ponožkách. Zdroj: Profimedia

Pohyb kvůli teplu

Stejně jako dobrý spánek je důležitý i pohyb, a to především ten, který vás baví. Nejlepší jsou pravidelné procházky na čerstvém vzduchu, a to minimálně 30 minut každý den. Může to však být i jízda na kole, tanec či plavání. Pohyb totiž stimuluje kardiovaskulární systém a ten rozvede krev do všech částí těla a s ní především látky, které zvyšují kvalitu imunitního systému a pak teplo, takže se budete cítit mnohem lépe.

Nepohodlí v nohou

Teplo je tolik důležité, jak jej ale udržet v těle i během blahodárného spánku, kdy je tělo v klidu? Lepší než si zatopit, je spát v ponožkách. Praktikovaly to tak už naše babičky a ty to znají zase od svých babiček. Zcela jistě nevěděly to, co od vědců víme my dnes. Teplota těla totiž ovlivňuje naše pocity zejména ve spojitosti s pocitem odpočatosti. Právě chodidla mohou za to, jakou má naše tělo teplotu. Ta se přirozeně během dne stále mění, klesá až k večeru, kdy začínáme být unavení a ospalí. Pokud máte studené nohy, ponožky jsou základ, a to i v noci. Říká se totiž, že nepohodlí v nohou rovná se nepohodlí v mysli, a to se zase rovná nepohodlí ve spánku.

Pomůže i ohřívací láhev v posteli. Zdroj: Profimedia

Oběh energie

I tradiční čínská medicína tyto “staré babské rady” vysvětluje a podporuje tvrzením, že pokud se naruší tok energie v těle, objeví se nejrůznější zdravotní potíže. Právě chladné nohy mohou oběh této energie porušit. Udržujte svá chodidla v teple a nemusí to být pouze nošením ponožek. Pokud je vám to nepříjemné, použijte třeba elektrickou dečku nebo ohřívací láhev.

