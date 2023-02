Pozor na nosní spreje a kapky. Některé způsobují závislost a těžko se pak odvyká

Jedna delší rýma a můžete mít zaděláno na problém. Ano, i to se vám může stát, protože pokud budete delší dobu využívat sílu nosních kapek nebo sprejů, ani se nenadějete a vezete se na vlně závislosti.

Člověk si samozřejmě při nepříjemné rýmě a ucpaném nosu ulevuje tím, co je mu nabízeno v lékárnách. Od toho lékárny a nejrůznější preparáty přece jsou. Ale i to, co je člověku prodáváno bez lékařského předpisu, může být ve finále pro člověka nebezpečné. To se týká i nosních sprejů a kapek chemického původu, varují vědci.

Rýmy se dá zbavit i jinak, než používáním chemických nosních kapek. Zdroj: Kamil Macniak / Shutterstock

„Zázračné“ kapky

Nosní kapky či spreje působí jako balzám. Nervózní pacient s ucpaným nosem se vstříknutím rázem ocitá opět v realitě, kde se nadechne bez větších potíží. Zázrak! Ano. Ale jen dočasný. Látky, které jsou v kapkách obsaženy, mají za úkol nosní sliznici úplně nedokrvit, tím pádem následně sliznice splaskne a ucpaný nos je opět volný. Dočasně.

Nadužíváním kapek se člověk dostává do kolotoče, ze kterého se špatně seskakuje. A do tohoto kolotoče se dostanete i po týdnu intenzivního používání kapek, a když už si chcete říct dost, jde to velice obtížně a zjistíte, že už bez kapek nemůžete normálně fungovat. Začnete si uvědomovat, že jste regulérně závislí. A je to jako s ostatními závislostmi, budete nervózní, když si sprej zapomenete doma, bude se vám tak špatně dýchat, že se pro kapky buď vrátíte domů, nebo si střelhbitě půjdete koupit do lékárny novou várku léčiva.

V následujícím videu se můžete podívat na to, jak snadno se dá do závislosti spadnout:

Trvalé následky? Mohou být!

Kapky by měl dospělý člověk aplikovat do nosu maximálně týden, to je taková nejvyšší hranice. U dětí se doba zkracuje na 5 dnů a u kojenců dokonce na dny tři. Dlouhodobé používání těchto přípravků se začne časem projevovat a ne zrovna příjemným způsobem. Nos si začne na příval účinných látek rychle zvykat a působení kapek bude slabší a slabší. Co ale bude přetrvávat, je pocit ucpaného nosu, samozřejmě může dojít k vyvinutí chronické rýmy, kdy bude sliznice oteklá a suchá stále. To je ale vlastně to nejmenší, protože může dojít i k poškození sliznice a k následnému ztenčování sliznice. Někdy je bohužel nutná i operace.

Dejte přednost přírodním prostředkům

Jestliže chcete využít sílu těchto přípravků, buďte opravdu opatrní. Pokud chcete hledat nějakou vhodnou alternativu, máme pro vás několik tipů.

Prvním tipem je sprej s mořskou vodou či vincentka. Pěkně pročistí nos a zklidní nosní sliznici. Můžete sáhnout i po speciální konvičce, se kterou se proplachuje nos. A světe div se, nesmírně skvěle to funguje! Na konvičkování se připravuje voda se solí (měla by mít přibližně teplotu těla), přičemž na 100 ml vody padne nejméně 0,9 g soli (maximálně 3g).

Udělat si lze i bylinkové čaje, které celkově podporují horní cesty dýchací. Doma si prostor dostatečně zvlhčete, můžete začít i s inhalací. Dostatečně pijte, aby se hlen naředil. Udržujte v teple celou svou hlavu.

