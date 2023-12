Vánoce jsou ty tam a kvapem se blíží Silvestr. Známý také jako čas holdování alkoholu, tuna jídla, hudba, oslavy a očekávání, co přinese nový rok. Jak ale řešit kocovinu ráno po protančeném a propitém večeru? Podívejte.

Vánoce jsou za vámi, všechno jste stihli, všechny blízké jste obdarovali a je čas si trochu odpočinout. Čeká vás kvalitní trávení času se sebou samými, popřípadě s vašimi blízkými. Po pár dnech zaslouženého odpočinku však přijde Silvestr. Vánoční pohoda je ta tam a v pořadí ve enormní párty s vašimi přáteli či rodinou. Večer se většinou line ve všech případech stejně. Ohňostroje, kvanta alkoholu, tancování, zpěv a podobně. Vítáte nový rok a večer si chcete patřičně užít. Na otázku, co vám nový rok přinese, dostanete ráno velice nemilou odpověď. Kocovinu. Jak na ní, abyste si nezkazili celý první den v roce?

Jak vzniká kocovina

Jak vzniká kocovina asi v zásadě všichni víte. Ale jak ji látky způsobují a jaké nápoje jsou na kocovinu nejhorší? Kocovinu způsobuje ethanol, známý spíše jako alkohol. Prakticky to není složitá věda. Čím více ethanolu vypijete, tím horší to budete mít ráno poté. Ethanol ve vašem těle zhoršuje komunikaci nervových buněk. Poté, co se ve vaší krvi vstřebá všechen alkohol, přejde váš mozek z vegetativního stádia do stádia hyperaktivního. To způsobuje klasické symptomy jako silnou bolest hlavy, třas a zrychlení srdečního tepu. Další látkou, která ovlivňuje, jak silnou kocovinu máte, je methanol, který dodává alkoholu chuť. Jenže vaše tělo je naprogramované tak, že jako první musí vstřebat ethanol. Zatímco ho vstřebává, methanol má absolutní svobodu na to, aby vám v těle nadělal solidní paseku. Proto je lepší pít takové nápoje, které jsou složeny primárně z ethanolu, například vodka nebo gin. Whisky, červené víno nebo brandy v sobě obsahují i methanol, což znamená, že vaše kocovina bude horší.

close info Profimedia zoom_in Snažte se co nejvíce vyhnout alkoholu s přidaným methanolem a zkuste toho místo pít například gin s tonikem, který obsahuje zásadně ethanol.

Rady celebrit

Ať už budete pít cokoliv, pokud to s alkoholem přeženete, kocovina se ráno dostaví. Některé celebrity prozradily, jak s tím ráno naložit tak, abyste trpěli co nejméně a abyste si nezkazili celý den. Většina, například i Renée Zellweger, doporučuje vydatnou snídani. Vývar, míchaná vajíčka se slaninou nebo větší množství pečiva, by vás měli dostatečně zasytit a symptomy kocoviny budou za chvíli pryč. Důležité je také dodržovat pitný režim a pít hodně vody. Některé celebrity zase žijí pravidlem, že na alkohol je nejlepší vyprošťovač další alkohol. Takže například George Clooney doporučuje kvalitní italský destilát.

