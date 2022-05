Ženská znamení, která mají největší sklony k obezitě a obtížně bojují s váhou

Některé ženy mohou sníst, co chtějí a nepřiberou, jiné projdou kolem výkladní skříně cukrárny a mají dvě kila nahoře. Jaký typ jste vy? Podívejte se, zda nepatříte mezi znamení, která mají sklony k obezitě, a ať se budou snažit sebevíc, vždy budou mít pár kilo navíc.

Celý život svádíte boj s kily navíc? Vždy nějaká shodíte a další naberete? Snažíte se jíst zdravě, cvičit a sportovat, ale ani to nepomáhá a vy nemůžete své vysněné postavy dosáhnout? Pak patříte mezi následující čtyři znamení, která mají dispozice k tloustnutí a obezita jim byla dána do vínku částečně už vesmírem.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Žena ve znamení Panny bývá silnější. I kdyby se sebou udělala cokoliv, má k tomu prostě sklony. Jejich maminky a babičky byly také silnější ženské, tudíž to mají i v genech. Panna má naštěstí velmi pěkný obličej a kila navíc umí bravurně skrývat pod slušivé oblečení, na kterém si nechává záležet. Nosí nejnovější trendy a miluje kombinovat drahé kousky s těmi levnějšími. I kdyby se však Panny snažily sebevíc, nikdy nebudou mít míry modelky.

Panna po nich ale touží, tudíž zdravě jí, poctivě cvičí a snaží se být neustále v pohybu. Nic ale nepomáhá, co dostane dolů, brzy získá zpět, i když dodržuje striktní diety a sladkostem se vyhýbá. Když už si dá Panna zákusek, tak to musí být. S něčím sladkým v ruce ji uvidíte tak maximálně na své narozeniny s dortem, nebo o Vánocích s cukrovím. Pany totiž milují vosí hnízda a svátky bez nich si neumí představit.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka milují českou kuchyni, omáčky a knedlíky, takže mívají pár kilo navíc. Nikdo jim však jejich zálibu v tučných a těžkých jídlech nevymluví. Není pro ně větší rozkoš, než si namazat chleba sádlem nebo si místo chipsů dát k televizi škvarky, pár kilo navíc tedy klidně risknou. Hlavně, že budou mít v bříšku jako v pokojíčku.

Přestože se ženy ve znamení Raka neživí zrovna dvakrát zdravě, bývají velmi fit a vitální. I přes pár kilo navíc jsou skvěle pohyblivé a vypadají dobře. Stačilo by, kdyby si svá oblíbená tučná jídla dopřávaly jen párkrát do měsíce a mohly by mít ideální postavu. Bohužel jim na vzhledu až tak nezáleží, ví totiž, že i s nadváhou vypadají vcelku dobře a muže si tak vždycky najdou. Ideálně pak takového, kterému budou moci vyvářet, a když bude mít pupík, nevadí.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra celý život drží diety, čímž si nadělaly na pěkný jo jo efekt. Kdyby raději měly pár kilo navíc, udělaly by lépe, než když neustále drží drastické diety, po kterých nějaké to kilo sice zhubnou, ale za pár týdnů je mají zpátky, a to dokonce dvojnásobně. Vyzkoušely už všechny. Nejvíce zhubly a následně přibraly po dietě podle krevních skupin a po tukožroutské polívce.

Tyto osoby by si měly uvědomit, že svému tělu tímto režimem dost škodí a zapracovat na něm. Jezte střídmě, zdravé věci a hlavně se hýbejte sladkostem. Začněte běhat, plavat nebo jezdit na kole a uvidíte, že sice nikdy nebudete vychrtlina, ale budete mít krásné ženské tvary, za kterými se nejeden chlap otočí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení vodnáře celý život trpí tím, že i když se sebevíc snaží, nikdy nezhubnou na vysněnou váhu. I přes největší snahu mají nějaká ta kila navíc a vzhledem k tomu, že se jedná o znamení, které miluje dokonalost, je to pro ně utrpení. Chodí cvičit s osobním trenérem a dodržují jídelníček na míru od odborníka. Hvězdy jim však tloušťku předurčují, tudíž s ní mohou bojovat, jak chtějí, ale nikdy nevyhrajou.

Naštěstí mají Vodnářky styl a vkus a umí svá nadbytečná kila dobře maskovat, jsou tedy v kurzu a líbí se mužům, a dokonce inspirují i ženy. Většinou umí šít a nejnovější modely, které se prezentují na módních show, si předělají na sebe a vypadají v nich skvěle. Měly by přestat nějaké to kilo navíc řešit.