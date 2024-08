Patříte mezi jedince, které trápí po ránu nepříjemně oteklý obličej? Poradíme vám jednoduché triky, které vám účinně a rychle pomohou.

Ranní otok obličeje je nepříjemný problém, který nám mnohdy zkazí ranní pohled do zrcadla. Co dělat, abyste nešli do práce či na dopolední meeting s únavou v obličeji, ale vypadali jste dostatečně „fresh“ a přitažlivě?

Jak rychle a efektivně odstranit otok obličeje? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Relaxpoint czsk:

Oteklý obličej

K otokům v obličeji dochází ve chvíli, kdy se ve tkáních hromadí nadměrná tekutina. Příčin vzniku může být nespočet, ale velice častým důvodem je to nevhodný životní styl s nedostatkem spánku. Po ránu pak chvíli trvá, než se dá opět obličej jak se říká do pořádku. Jak této situaci čelit a rychle se otoků zbavit?

close info fizkes / Shutterstock zoom_in

Studená voda

Existuje hned několik způsobů, jak se ranních otoků v obličeji zbavit. Jedním z nich je použití studené vody, kterou si několikrát během rána opláchněte oteklou pokožku. Můžete také přikládat studený obklad.

Virální trik s houbičkou

Hitem mnoha sociálních sítí je momentálně trik, díky němuž splasknete během chvilky. Doporučuje ho kromě jiných i slavný vizážista Nick Lujan. V čem spočívá? Stačí si dát na noc, nebo alespoň hodinu před použitím, do mrazáku populární houbičku beauty blender na nanášení make-upu a následně ji využít jako rychlý obklad.

Vysoký chlad dokáže stáhnout krevní cévy, které často způsobují otoky a někdy i zarudnutí. Pokud na mrazák někdy zapomenete, namočte houbičku do hodně studené vody.

Ledový krém nebo sérum

Podobným způsobem můžete vyzkoušet i metodu se studeným hydratačním krémem či sérem na obličej, které po ránu běžně používáte a vyhovují vaší pleti.

Dostatečný pitný režim a pohyb

Otoky bývají často způsobeny i nedostatečným pitným režimem, a proto na něj během dne důsledně dbejte. Neváhejte ho spojit i s dostatečnou dávkou zdravého pohybu. Pocení a doplňování vody pomáhá vyrovnávat sůl a vodu ve vašem těle. Cvičení podporuje krevní oběh a přispívá k odvádění přebytečné tekutiny z těla.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pořiďte si na spaní polštář, díky kterému budete mít během spánku hlavu výše než zbytek těla.

Pozor na nadměrné solení

Pokud trpíte na ranní otoky obličeje, zamyslete se i nad vaší spotřebou soli v jídelníčku. Pokud solíte více než je vhodné, v těle se zadržuje voda, která narušuje přirozenou rovnováhu těla. Sůl omezte a raději konzumujte více čerstvé zeleniny a ovoce. Nejlépe bohaté na draslík jako jsou banány, avokádo nebo špenát, které pomáhají regulovat hladinu tekutin v našem organismu.

Spěte ve správné poloze

Pořiďte si na spaní polštář, díky kterému budete mít během spánku hlavu výše než zbytek těla. Účinně tak zabráníte rannímu hromadění vody ve tkáních obličeje.

Zdroje: www.health.com, www.zena-in.cz, www.naureus.cz