Vytvořte si nápoj z jablečného octa a medu. Půl sklenky po ránu dokáže zázraky

Připravte se na sychravé počasí už teď a zlepšete si celkové zdraví nápojem, který využívaly i naše babičky. Navíc je levný a čistě přírodní. Dejte si každé ráno jablečný ocet s medem. Tato kombinace je doslova vitaminovou bombou.

Nápoj z medu a jablečného octu se k léčebným účelům používá již po tisíce let. Už ve 4. století před naším letopočtem ho podával svým pacientům Hippokratés. Spoléhali na něj i staří Egypťané, Babyloňané, Řekové a Římané. Zajímavostí je, že jablečný ocet měl na svých lodích i objevitel Kryštof Kolumbus. Námořníci ho konzumovali, aby předešli nebezpečným kurdějím.

Jablečný ocet

Tato fermentovaná tekutina se vyrábí z drcených nebo nakrájených jablek či jablečných ohryzků. Ovoce postupně kvasí. V prvním stupni vznikne alkohol, který fermentuje dál, až vznikne ocet. Jeho hlavní složkou je kyselina octová a dalších 90 látek, z toho 20 minerálů, vitaminů a stopových prvků. Obsahuje také vysoké hladiny polyfenolu zvaného kyselina chlorogenová. Tato látka inhibuje oxidaci „špatného" LDL cholesterolu a zlepšuje tak zdraví srdce.

Med je skvělým pomocníkem při prevenci i při samotné léčbě širokého spektra nemocí. Zdroj: Profimedia

Med

Sladká viskózní látka vyráběná včelami je směsí dvou cukrů - fruktózy a glukózy. Obsahuje také stopové množství pylu, dále pak síru, hořčík, vápník, draslík, zinek a měď. Je bohatý na vitamíny C a B6, thiamin, riboflavin či kyselinu nikotinovou a pantotenovou. „Med je skvělým pomocníkem při prevenci i při samotné léčbě širokého spektra nemocí. Působí protizánětlivě, posiluje oběhovou soustavu a srdce, brání onemocnění dýchacích cest a horečnatým onemocněním,“ vysvětluje medový sommeliér Milan Špaček.

Kdy nápoj z medu a octu pít

Zázračný elixír by se měl konzumovat ráno na lačný žaludek, cca 20-30 minut před snídaní. Nepřekračujte doporučenou denní dávku jablečného octa, která se pohybuje mezi 5 až 30 ml. Předtím, než si kúru nasadíte, poraďte se se svým lékařem, aby nedošlo ke kontraindikaci s jinými medikamenty.

Recept na nápoj z medu a octu

2 čajové lžičky jablečného octa a 2 lžičky medu smíchejte ve sklenici teplé vody. Voda by neměla být příliš horká. Všechny zdraví prospěšné látky byste tím zničili. Ideální teplota je kolem 60 °C.

Ocet a med - zdravotní benefity

Pravidelná konzumace těchto dvou pochutin může pomoci dodat potřebné vitaminy a minerály do organismu. Avšak pozor, nepomáhá s tzv. překyselením. „Kyselost nebo zásaditost krve a našeho organismu se pohybuje v úzkém rozpětí od 7,36 do 7,44 pH,“ vysvětluje gastroenterolog doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. „Dokážeme tolerovat hodnoty 7,3, při pH menším než 7 však už nastává smrt. Látky, které by mohly zvyšovat kyselost vnitřního prostředí, vylučujeme prostřednictvím moči, ale také prostřednictvím plic a vydechovaného kysličníku uhličitého. Udržování acidobazické rovnováhy není pro lidské tělo žádným velkým problémem,“ říká docent Kohout. „Pokud se ale u někoho objeví těžká acidóza, nejde o nic zanedbatelného. Dochází k ní, když člověk zápolí se zástavou srdce, selháním ledvin nebo prudkým zhoršením cukrovky. Takovou situaci rozhodně nevyřeší alkalické potraviny, hluboké dýchání, meditace ani další doporučení příznivců alternativní medicíny."

Pravidelná konzumace nápoje z medu a jablečného octu pomáhá redukovat podkožní tuk. Zdroj: Sirisab / Shutterstock.com

Pomáhá s hubnutím

Pravidelná konzumace nápoje z medu a jablečného octu pomáhá redukovat podkožní tuk. Potvrdila to studie z roku 2009. Jablečný ocet také udržuje stabilní hladinu cukru v krvi, takže pomáhá zvládat chutě. Díky své schopnosti zpomalit vstřebávání živin navozuje dlouhodobější pocit sytosti.

Podporuje imunitní systém

Jablečný ocet obsahuje užitečná probiotika. Společně s medem má antibakteriální, antifungální a antimikrobiální vlastnosti. Hlídá tedy správnou hladinu zdravé střevní mikroflóry a podporuje tak imunitní systém.

Zlepšuje krevní tlak

Předpokládá se, že kyselina chlorogenová, kterou jablečný ocet obsahuje, pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu, což potenciálně snižuje riziko srdečních chorob. Navíc v experimentech s hlodavci bylo prokázáno, že med snižuje vysoký krevní tlak. Obsahuje také polyfenolové antioxidanty, které mohou zlepšit průtok krve a působí preventivně proti vzniku krevních sraženin.

