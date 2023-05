Proč naši předci sypali do sklenice s octem sůl a nechávali přes noc v místnosti

Stává se vám, že se cítíte vyčerpaní, podráždění a nic se vám nedaří? Chyba možná není ani tak ve vašich schopnostech, ale v místě, kde trávíte hodně času.

Podle statistik Češi tráví v zaměstnání zhruba 50 hodin týdně, což je o 17 % více než Němci. Není divu, že pracovní prostředí má na všechny z nás takový vliv.

Nejde jen o vybavení kanceláří nebo provozoven, ale také o mezilidské vztahy. Zaměstnání se někdy spíše podobá bojišti, kde každý chce uhájit svou pracovní pozici a prodat své schopnosti za co nejvyšší cenu. Bohužel tahle soutěž o "šéfovu přízeň" může být někdy vyčerpávající a přináší i nepříjemnosti, rivalitu a intriky. Není proto divu, že v takovém toxickém prostředí se můžeme cítit špatně - od bolesti hlavy, břicha, až po pocit bezbřehé únavy, podrážděnosti a špatné výkonnosti. Jak se toho můžeme zbavit?

Na videu uvidíte, co se stane, když do svého domova dáte pohár s vodou, octem a solí:

Když je v práci dusno...

Podle asijského učení feng shui dokáží negativní myšlenky (ale také činy) způsobovat špatnou energii. A ta zamořuje prostředí a činí ho doslova nedýchatelným. Citlivější jedinci se na takovém místě mohou cítit nepříjemně, staženě a případně s "balvanem na prsou". Jiní mohou vnímat dusivou atmosféru způsobem, který jim vytváří komunikační bloky a deprese. JIndy se toxicita prostředí projeví narušenou imunitou, často zvýšenou nemocností a psychickými obtížemi.

Mořská sůl a vzácné kameny

Jednou z věcí, která negativní energii odbourává, je mořská sůl. Nejčastěji se dává do rohů místností, kde se tahle těžká energie nejvíce kumuluje. Po měsíci takové očisty je potřeba zamořenou sůl vyměnit za novou. Hodně pomůžou také neopracované polodrahokamy jako je ametyst, akvamarín, křišťál nebo červný turmalín. Ať na ně věříte či nikoliv, zkuste si je položit na stůl a věřit, že jejich přítomnost vás ochraňuje.

Tak, jak to udělala naše čtenářka Jana: „Když jsme se přestěhovali do velké obří kanceláře,musela jsem sdílet prostor s kolegyněmi, které byly nepřátelské a intrikánské. Od sestry jsem dostala černý turmalín. Je to ochranný kámen proti zlu a negativním energiím. Nosila jsem ho v kapse. Někdy mě až vyloženě pálil na kůži. Brala jsem to jako varování, že si mám na určité lidi dávat pozor," vypráví čtenářka z Kutné Hory, která na černý turmalín nedá dopustit.

Černý turmalín vás ochrání před negativní energií. Zdroj: Profimedia

Doma zkuste vodu, ocet a sůl

Negativní energii můžete mít i doma. Obzvlášť, pokud jste s partnerem měli (nebo máte) krizi. Žárlivost, závislost, majetnická láska, výčitky, obviňování, citová vydírání… Všechny tyhle emoce dokážou udělat pořádné dusno. Proto zkuste rituální očistu prostoru.

Jak na to? Do obyčejné sklenice nasypte trochu hrubé soli, přidejte bílý ocet a vodu. Směs dejte do rohu místnosti a po 24 hodinách zkontroluje. Zdá se vám, že sůl vystoupala nahoru nebo že voda změnila barvu? Pak je to dobré znamení - očista probíhá dobře. Směs vyměňte a pokračujte v „detoxikaci“ zamořeného prostoru do té doby, než bude voda čirá.

Sůl dokáže vydezinfikovat prostor. Zdroj: Profimedia

Proč se máte spoléhat na tuhle „trojčlenku“?

Už naši předkové věděli, že sůl „dezinfikuje“ nejen rány, ale i prostor. Ocet má stejné účinky (u jablečného octa se dokonce říká, že čistí auru). A voda? Ta je očistná sama o sobě. Stačí málo a budete se cítit o dost lépe.

Zdroj: www.bydlimekvalitne.cz, www.energiezivota.com